/ / (video) SÁENZ PEÑA - HORROR: PERROS HAMBRIENTOS COMEN CADÁVERES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

"Tenemos que contarle a la ciudadanía que el cementerio cuenta con 14 hectáreas y 4 cuadrículas y vemos donde es más necesario el servicio", detalló el funcionario; reconociendo que algunas fotos de los yuyales y pastizales altos son actuales y verdaderas pero que también se han publicado fotos viejas por parte de algunos usuarios de redes sociales.

"Tenemos trabajos permanentes de limpieza los 365 días del año, en general hay muchos reclamos de que falta limpieza, que roban cosas y que los albañiles se portan mal. Nosotros hemos puesto un control que nos dio resultado positivo en solucionar los robos de placas que se han encontrado en algunas chacaritas. En un monte atrás del cementerio detuvimos un ladrón que en una mochila llevaba 84 recortes de placa de bronce, pero a las 72 horas quedó en libertad pese a que estaba denunciado como robo, sin embargo la justicia determinó que era un delito contravencional", afirmó.

Jara analizó que "a veces el abandono no es del cementerio ni del personal, y es muy duro lo que voy a decir. El cementerio concesiona las parcelas y los contribuyentes deben cumplir con los requisitos que el Municipio pide. Tenemos tres cámaras de seguridad que son monitoreadas por el 911 y el Centro de monitoreo pero no son suficientes, igualmente estamos avanzando en ese sentido. El Wi Fi en el cementerio es por una Ordenanza donde en todos los puntos públicos del municipio hay un punto de Wi Fi y es un servicio más para brindarle a los visitantes. Pretendemos estar al nivel de las ciudades más grandes porque Sáenz Peña es una ciudad y tenemos que avanzar", manifestó el funcionario municipal.

Ante la consulta periodística sobre las quejas de la gente por la existencia de féretros abiertos donde se ven los restos de sus seres queridos expuestos al aire libre, Néstor Jara insistió en que "todo esto de las críticas no es culpa ni del Intendente, ni de Jara ni de la Municipalidad. Yo quisiera que se guíen por la reglamentación en vigencia que dice que no termina cuando entregás tu ser querido al cementerio, ahí empieza el compromiso del cementerio con el contribuyente y viceversa. Deben cumplir con las reglamentaciones en vigencia y no abandonar a sus seres queridos. Ellos hablan que nosotros estamos con el cementerio en situación de abandono, entonces que tendría que decir yo de esas tumbas donde se ven los restos de los seres queridos, me parece que eso es abandono. Nada les costaría tapar con una chapa o buscarle la solución al tema si no tienen para hacer un trabajo de albañilería", estimó.

Sin embargo, el supervisor del cementerio municipal fue más allá y reveló que "nosotros acá tuvimos situaciones donde los perros arrastraron cuerpos, devorándolos a esos cuerpos", asegurando también que vio esas horrorosas escenas, pero agregó que cuando quisieron tomar cartas en el asunto "tuvimos problemas con la Asociación Amo los Perros, porque hay una señora que es de un comercio que viene a dar de comer todas las noches a los perros; también tuvimos problemas porque le dijimos que no debe hacer eso. Hay muchas cosas que no debemos hacer y hay gente que tiran los perros y gatos en el cementerio, hubo una época que teníamos más de 50 gatos aquí", recordó.

Finalizando la entrevista, Jara consideró que "lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos y no hacer estas cosas que se hacen maliciosamente. Nosotros necesitamos de la ayuda de todos pero no podemos permitir que hagan leña del árbol caído porque gran parte de los comentarios con respecto a la situación del cementerio vienen de la parte política. El mensaje final sería paciencia, colaboración y entendimiento. Cuando yo vine aquí hace cinco años, ahí sí era calamitosa la situación. Nosotros hoy tenemos un cementerio ordenado aunque faltan cosas por hacer. Por eso le pido a la ciudadanía que no se olvide de sus seres queridos", cerró Jara.

FUENTE Y MULTIMEDIA: Eres Chaco