/ / EL GOBIERNO ANUNCIA QUE NO ENTREGARÁ MÁS PLANES Y SE RECALIENTA EL CLIMA SOCIAL EN LA CALLE

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, indicó que estos serán reconvertidos en empleo formal. Por su parte el ministro Juan Zabaleta aseguró que no negociará con las organizaciones que corten calles, mientras que el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera consideró que detrás del acampe de las organizaciones de izquierda "hay una motivación política".

Fue la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, la que en la tradicional rueda de prensa de los jueves en Casa Rosada, indicó que la cartera que conduce Zabaleta "sigue trabajando" para reconvertir los planes sociales en empleo formal y ratificó que "no habrá nuevos ingresos" a los programas de asistencia.

Por su parte y al referirse a los manifestantes que por segundo día consecutivo mantienen el acampe frente al ministerio que conduce, Zabaleta aseguró que "cortando calles" no los recibirá, al tiempo que recordó que los recibió "cuatro veces en 7 meses de gestión", la ultima de dos horas el pasado lunes, donde aseguró que se pusieron "de de acuerdo en varios temas", pese a lo cual, igual optaron por el corte de las arterias porteñas.

"Un conflicto no se revuelve con otro conflicto" porque "no se le puede seguir jorobando la vida a los demás, a los que tienen que transitar y también ir a trabajar", indicó el funcionario nacional en declaraciones a un matutino porteño.

Entre las propuestas del Ministerio de Desarrollo Social a los manifestantes figuran el fortalecimiento del financiamiento a cooperativas y la asistencia con maquinarias, herramientas e insumo destinadas a la producción.

En tanto que el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirmó hoy que "la Argentina saldrá adelante con generación de trabajo y producción", consideró que "claramente hay una motivación política" en las protestas y acampe que protagonizan sectores vinculados a organizaciones sociales de izquierda y destacó que desde el Gobierno se insistirá en "en el diálogo y los acuerdos para la solución de los problemas pendientes".

Aguilera dijo que el Gobierno está proponiendo "acordar y articular políticas vinculadas a lo productivo, a la entrega de maquinaria, de herramientas y de insumos", mientras que las organizaciones territoriales "lo que pretenden son altas del Plan Potencia Trabajo".

En contraposición, aseguró que la cartera que conduce Zabaleta tomó medidas que tienen que ver "con direccionar los recursos" de ese Ministerio "hacia políticas productivas y de generación de trabajo, no hacia nuevos planes sociales. Esa es nuestra decisión y la gran mayoría de los movimientos sociales acuerda con esto", aseguró el funcionario.

Al referirse a las motivaciones de la protesta, el viceministro dijo que "claramente hay una motivación política; si no, no se entiende la desmesura del reclamo" y en tren de rememorar el origen de los piquetes en el país, dijo que estos nacieron a causa de "gobiernos que no escuchaban, que eran insensibles y miraban para el costado", a diferencia de la actual gestión nacional que busca reunirse "todo el tiempo", y aseguró que seguirán "instando al diálogo como salida a los problemas".

Durante el mediodía de hoy, parte de los piqueteros que de manera masiva protestan frente a la sede de Desarrollo Social, lo que generó un enorme caos vehicular en el centro porteño, se trasladaron hasta la zona de Constitución, en donde subieron a la Autopista 25 de Mayo y realizaron otro corte que provocó aún más complicaciones de tránsito.

La sorpresiva decisión de las organizaciones territoriales, entre ellas el Polo Obrero, el MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR y el Bloque Piquetero Nacional, entre otros, obligó a que varias unidades de Infantería de la Policía de la Ciudad se trasladaran hasta ese lugar.

Tras la intervención del personal del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) de la Fuerza porteña, los manifestantes liberaron la Autopista 25 de Mayo y regresaron hasta las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social.

Pese al frío que se abatió sobre la ciudad en la noche de ayer, los manifestantes tienen pensado pernoctar nuevamente sobre la avenida 9 de julio, tras lo cual, mañana y una vez que se le ponga fin a la protesta, podrían evaluar nuevas medidas de fuerza.

Esta mañana, diversas organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) también se movilizaron hacia la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en reclamo de asistencia alimentaria para los comedores comunitarios.

En la manifestación que bajo la consigna "Con la comida no se jode. La deuda es interna", se desarrolló desde las 9 frente a la sede del organismo, ubicada en la Avenida de Mayo al 800, los integrantes de los comedores populares pidieron "resolver la falta de alimentos para las familias pobres".

Una vez finalizada la manifestación Dina Sánchez, Secretaria general adjunta de UTE y vocera del Frente Popular Dario Santillán, dijo que el planteo que le realizaron a quienes los atendieron "fue bastante concreto, no puede ser que en el contexto que estamos viviendo no lleguen los alimentos en tiempo y en forma" a los comedores populares.

"Necesitamos que esto se solucione urgentemente porque la próxima vez ya no va a ser venir y sentarnos a hablar y decirles que tienen razón" sino que "vamos a tener que tomar medidas de verdad, más concretas, porque no es joda" lo que está sucediendo, e indicó que el Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a cumplir con lo adeudado.

FUENTE Y FOTOS: BAE Negocios