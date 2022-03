/ / ITALIA, LUXEMBURGO, REINO UNIDO Y CROACIA TAMBIÉN ENVÍAN ARMAS A UCRANIA

Cada vez son más los países que apoyan militarmente y envían armas a Ucrania. En ese contexto, Croacia, Luxemburgo, Italia y Reino Unido se sumaron este lunes a la lista de países que están contribuyendo en la provisión de armas a Kiev, entre los que ya estaban Alemania, Francia, Estados Unidos, la Unión Europea y otros 25.

"Es una decisión histórica", dijo la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, al anunciar en conferencia de prensa la decisión de su país que, pese a ser miembro de la Unión Europea, siempre mantuvo una política neutral. Tradicionalmente el país escandinavo, que tiene una frontera de más de 1.300 kilómetros con su vecino ruso, no exporta armas a zonas de conflicto.

Se tratará de 2.500 fusiles de asalto, 150.000 municiones, 1.500 lanza-granadas y 70.000 raciones de campaña, según precisó su ministro de Defensa, Antti Kaikkonen. Antes había decidido enviar a Ucrania chalecos antibalas, cascos y un hospital móvil para apoyar al país frente a la invasión rusa.

"El cambio de línea de Alemania fue particularmente significativo", precisó Kaikkonen. Es que este domingo Berlín rompió su doctrina de no exportar armas letales a zonas en conflicto y autorizó el suministro a Ucrania de 1.000 lanzacohetes antitanque, 500 misiles tierra-aire Stinger, 9 lanzadores de obuses, 14 vehículos blindados y 10.000 toneladas de combustible.

La decisión alemana fue en gran medida el puntapié que dio impulso al gobierno italiano a realizar el envío de armas a Ucrania. Italia, que el viernes aprobó una ayuda de 123 millones de dólares para Ucrania, anunció este lunes "la transferencia de medios, material y equipo militar a las autoridades gubernamentales ucranianas" en el marco de un decreto con medidas de emergencia, informó el jefe de Gobierno italiano, Mario Draghi en un comunicado, sin dar detalles sobre la naturaleza y el valor del material que enviará.

La decisión de Italia fue aprobada después de que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países europeos, entre ellos Alemania y Francia, anunciaran medidas similares. El sábado, el secretario de las Fuerzas Armadas británicas, James Heappey, anunció que el Reino Unido y otros 25 países acordaron mandar a Ucrania “ayuda humanitaria o ayuda letal” para hacer frente a la invasión rusa, y avanzan ahora en la coordinación de cómo sería ese envío.

Pero este lunes el primer ministro británico, Boris Johnson, se comprometió con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, a enviar al país europeo más apoyo militar "en las próximas horas y días". En tanto, en un mensaje publicado a través de Twitter, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, señaló que su país se une así a la comunidad internacional para brindar apoyo militar a Ucrania, proporcionando armamento antitanque, jeeps, carpas y otras herramientas militares.

Anti-tank weaponry, Jeeps, tents and more. 🇱🇺 joins the international community in providing military support to Ukraine through @Defense_lu and @ArmyLuxembourg. #WeStandWithUkraine