/ / SÁENZ PEÑA - BARBARIE: VANDALIZARON 15 VEHÍCULOS MIENTRAS SEPULTABAN A UN DIFUNTO

El lamentable y repudiable suceso de inseguridad ciudadana, ocurrió aproximadamente a las 12.15 horas de este viernes frente al Cementerio Municipal "San Juan XXIII". En ése lugar más de 15 vehículos que formaban parte de un cortejo fúnebre fueron vandalizados por delincuentes que se dieron a la fuga. Uno de los rodados quedó con destrozos totales en sus parabrisas. Los deudos salieron en persecución de uno de los malvivientes pero se les escapó. Hubo fuertes insultos del personal del Cementerio Municipal hacia los familiares cuando les reclamaron por más seguridad al personal de vigilancia allí presente. "No estamos para cuidar autos, ése no es nuestro trabajo. Traigan ustedes sus cuidacoches", arremetieron verbalmente los empleados del Cementerio contra los dolientes. "En vez de contener a la gente en un momento de mucho dolor por la pérdida de un ser querido, recibimos por parte de una banda de maleducados, una catarata de insultos, improperios y epítetos irreproducibles hacia todas las familias que estábamos pasando por tan difícil momento, solamente porque les reclamamos por más seguridad en el lugar. Ahora resulta que hay que ir al Cementerio y llevar un camión blindado y personal de custodia. Esto es tierra de nadie y eso no puede ser", lamentaron fuentes consultadas por Periodismo365, y que estuvieron presentes en los desagradables incidentes. Tan mal están las cosas en Sáenz Peña que el dueño de la empresa fúnebre nos confirmó que de ahora en más los servicios fúnebres se harán con custodia armada", agregaron.

"Nos hicieron ingresar por el portón que da a la calle 61 y toda la caravana de autos quedó en la calle. Casi todos los asistentes al sepelio entramos al Cementerio y una o dos mujeres que no se sentían bien quedaron afuera adentro de diferentes vehículos. Estando en la despedida final de nuestro querido familiar y en un momento muy, muy doloroso para todos; escuchamos un estruendo como una bomba. Algunos hombres salieron corriendo para ver qué pasaba y observaron a uno de los delincuentes con un pedazo de escombro de cemento, como de un cordón de la vereda; que estaba destrozando los parabrisas de uno de los autos. Pero ya habían destruido otro más y forzado las manijas de por lo menos 15 autos, intentando romper las puertas para robar todo lo que podían de adentro de los mismos".

Otro de los consternados asistentes al entierro explicó a Periodismo365 que "uno de los familiares, acongojado como estaba salió corriendo con un bebé en brazos en persecución de uno de los ladrones, pero se cayó al piso en el intento mientras una de las mujeres que había quedado en una camioneta tocaba bocina desesperadamente avisando del salvaje ataque. Entonces otro familiar subió a su auto y lo siguió al malhechor que andaba en una motocicleta, pero se perdió en unos caminitos en zonas de intensa vegetación o montes circundantes al Cementerio Municipal. Ahí los presentes le reclamaron al empleado que estaba de seguridad en la entrada de calle 61. El empleado tenía un handy y un celular y dijo que ya había llamado a la Policía pero nunca jamás apareció ningún patrullero o moto policial en las casi dos horas que estuvimos ahí. En ese momento llegó un jefe del Cementerio con otros empleados y entre todos empezaron a insultar a la gente. Estaban muy enojados porque les reclamaron como no intervinieron viendo que varios delincuentes estaban destrozando todo, y ellos contestaron que su trabajo es cuidar adentro del Cementerio y no afuera, que ellos no son cuidacoches y que la próxima vez llevemos nosotros nuestros propios personal de seguridad. Ahí cerraron el portón y todos quedaron afuera, hacía mucho calor y los empleados municipales seguían gritando todo tipo de calificativos y gruesos insultos a los familiares en vez de contenerlos en un momento tan difícil. Sabemos que se hicieron las denuncias a las Compañías de Seguro de los autos y durante la tarde o noche iban a ir a la Comisaría a hacer la denuncia policial, ya que nunca aparecieron. No sabemos si de algún vehículo robaron algo pero al que lo destrozaron tenía en su interior una cartera y un teléfono que el delincuente sí o sí quería robar, y al no poder abrir la puerta rompió todos los vidrios en un salvajismo total, nunca visto. Tan mal están las cosas en Sáenz Peña que el dueño de la empresa fúnebre nos confirmó que de ahora en más los servicios fúnebres se harán con custodia armada", lamentaron.

Periodismo365