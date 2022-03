/ / UN HOMBRE CONFUNDIÓ A SU HIJO CON UN LADRÓN Y LO MATÓ DE UN TIRO

Había oído pasos en el techo y creyó que iban a entrar a robar. Apenas divisó una silueta, abrió fuego con una carabina calibre 22. El tiro impactó en su cabeza y murió casi en el acto. Tenía 19 años.

De inmediato tomó su carabina calibre 22 milímetros, salió al patio y, ni bien vio una silueta, disparó creyendo que se trataba de un ladrón. Luego, el hombre entró en una crisis de nervios al ver que su tiro había impactado en la cabeza de su blanco, que no era un asaltante, sino su hijo de 19 años, identificado como Maycol Lautaro.

El episodio ocurrió a las 5 de la madrugada del miércoles último. Poco después, una ambulancia del servicio municipal de emergencias médicas llegó al lugar y observó que el joven tenía una grave herida en la zona del cráneo. De inmediato, fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde perdió la vida este jueves producto de la lesión que le provocó el disparo, reportó Cadena3.com.

Testimonio de la tía paterna de la víctima

“Él (por Eduardo Luján) sintió ruidos en el techo y salió desesperado pensando que le estaban por entrar a robar. Le disparó (a Maycol) pensando que era un ladrón; nunca pensó que era el hijo”, dijo la tía paterna del joven de 19 años en diálogo con radio Mitre Córdoba.

Investigación

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Horacio Vázquez, quien imputó al padre de Maycol por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Sin embargo, el hombre de 51 años sólo fue demorado unas horas.

“(Eduardo Luján) se encuentra en libertad porque, con los elementos de prueba reunidos hasta el momento, no se ha podido determinar una agravación en la situación procesal", explicó el fiscal, según consignó Cadena3.com.

Vázquez agregó: "Con el transcurso de las horas, se fue aclarando esta confusión y se determinó que no hubo méritos para sostener la detención, por eso fue liberado“. "Está imputado por ’homicidio agravado por el uso de arma de fuego’, no calificado por el vínculo porque no hay elementos suficientes para demostrar que él supiera que mataba al hijo“, finalizó el fiscal.

FUENTE: Nuevo Diario - Cadena 3