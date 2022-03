/ / (video) CAPITANICH EN ABU DHABI: “LOS FONDOS ESTÁN INTERESADOS EN INVERTIR EN EL NORTE GRANDE CON LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS EMPRESARIOS”

La comitiva argentina expuso las virtudes de las provincias del norte argentino ante tres grupos inversores: Mubadala Investment Company, Abu Dhabi Fund for Development y Abu Dhabi Investment Authority. El gobernador presentó el proyecto del segundo puente Chaco-Corrientes para promover la inversión privada y visitó Masdar City, una ciudad planificada para ser 100% ecológica y sustentable.

Dada su basta trayectoria, el mandatario chaqueño lidera la misión comercial argentina junto su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, a la vez presidente pro témpore del consejo directivo del Norte Grande. También participan el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y el embajador argentino, Jorge Molina Arambarri, además de empresarios de la provincia e inversionistas del norte argentino.

Este jueves, los argentinos se reunieron con representantes de tres fondos de inversiones árabes: el primer encuentro fue con Saeed Arar, director ejecutivo de Infraestructura de Mubadala Investment Company, en la Mubadala Tower. Luego, fue el turno de H.E Khaleefa Al Qubaisi, director general del Abu Dhabi Fund for Development (ADFd). Y las reuniones finalizaron con Khaled AlKhajeh, director ejecutivo de Real Estate and Infrastructure Department de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

El mandatario indicó que se trata de tres fondos de inversiones “muy significativos”, y comentó que en representación de la Argentina presentaron proyectos de inversión para el desarrollo de la infraestructura de todo el norte, remarcando la importancia de desarrollar la infraestructura logística de los puertos, así como la conectividad entre los océanos Atlántico y Pacífico. “Por eso la presentación incluyó desde la construcción del segundo puente Chaco- Corrientes hasta proyectos de agricultura para el desarrollo”, señaló.

El segundo puente constituye una obra estratégica y emblemática para la región y el país. El proyecto ejecutivo prevé que se ubique a 8 kilómetros al sur del actual puente General Belgrano, conectando las rutas nacionales 11 y 12, circunvalación Corrientes - Ruta 12 - y ruta provincial 5, además de la circunvalación Chaco en ruta 11 sur y norte.





En marzo el gobernador chaqueño encabezará una audiencia donde se presentará públicamente el proyecto ejecutivo, estableciendo un cronograma que promueva la iniciativa privada para su construcción. De hecho, parte de este viaje por Emiratos Árabes tiene que ver con promocionar su financiamiento, tal como se viene haciendo con empresas chinas.

Reiteró además la potencialidad del Chaco para abrir nuevos mercados con el desarrollo de 13 proyectos ejecutivos por un monto de 708 millones de dólares de inversión, que a su vez pueden generar cerca de 10 mil empleos directos e indirectos. “Nuestros proyectos van desde la producción de alfalfa hasta cadenas cárnicas, pasando por la ejecución de redes cloacales en Barranqueras, General San Martín, Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Ángela”, graficó.

“Los vínculos están realizados, los proyectos presentados, a partir de ahora comienza un proceso de negociación que involucra a ambas partes y tenemos el objetivo de que los inversionistas puedan decidir lo antes posible”, expresó el gobernador chaqueño tras la ronda de negocios por Abu Dahbi, el estado más rico del país árabe con la concentración del 15% de su PBI.

Oportunidades de negocio

En paralelo a las reuniones que Capitanich y Zamora mantuvieron en Abu Dahbi, el ministro de Producción, Industria y Empleo del Chaco, Sebastián Lifton, la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj, y empresarios chaqueños hicieron lo propio en Sharjah, el tercer estado más grande de los Emiratos. Desde la sede de la Cámara de Comercio e Industria de esta ciudad, los exponentes de las empresas chaqueñas Insuga, Zutt Protect y Argen Mieles presentaron su oferta exportable, teniendo en cuenta que Sharjah, al igual que Dubai, también posee una zona franca para generar nuevos mercados y agilizar su distribución a más destinos.

Posteriormente la comitiva chaqueña visitó el parque de la Investigación, Tecnología e Innovación de Sharjah. “Pudimos conocer un esquema muy interesante de apoyo emprendedor ya que funciona tanto como incubadora de proyectos, aceleradora de nuevos emprendimientos e, incluso, sectores con instalaciones para que cada nuevo emprendedor pueda comenzar a fabricar sus prototipos, lo que permite fortalecer la participación de las empresas chaqueñas en el comercio internacional”, resaltó Lifton.

Masdar, “la ciudad ecológica del futuro”

Finalizadas las reuniones, la comitiva argentina visitó Masdar, “la ciudad ecológica del futuro”, tal como la describen en los Emiratos Árabes. Se trata de un modelo de ciudad que explora acerca de nuevas formas de energías renovables, contando además con un sistema de transporte moderno que ya fue puesto en marcha.

“En un ómnibus robotizado de pequeña escala pudimos recorrer la ciudad. Está planificada para soportar las corrientes de viento, reducir la emisión de dióxido de carbono y generar energía solar para satisfacer la demanda energética, entre otras bondades que ofrece su master plan. Esto tendría condiciones para albergar a cerca de 50 mil habitantes y eso incluye un dispositivo de circulación eléctrica renovable y transporte público integrado. Realmente es el proyecto de una ciudad del futuro”, contó el gobernador chaqueño.

Periodismo365