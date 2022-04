/ / SÁENZ PEÑA: PATOTA VOLTEÓ A LADRILLAZOS A UN HOMBRE Y LE ROBÓ SU MOTO

Un hombre de 53 años de edad tuvo que salir de urgencia desde su domicilio hacia una farmacia para comprar un medicamento a un integrante de su familia. Al regresar hacia su casa en su motocicleta, fue interceptado por 5 violentos patoteros que a ladrillazos lo voltearon con su rodado y luego se lo robaron. "Quedé conmocionado en ese momento porque me pusieron un cuchillo tipo carnicero en el cuello. Tuve miedo que me degüellen porque eran muy violentos. Dos vecinos que escucharon los gritos salieron a ver que pasaba y me auxiliaron. Ahora tuve que venir a trabajar en remis porque otro vehículo no tengo para movilizarme", explicó a Periodismo365 la víctima que trabaja en la UNCAus.

"Yo volvía por la calle 2 y al llegar a la calle 57 veo que venía un montón de personas y no les dí importancia pero al acercarme más me atacaron a ladrillazos y me hicieron caer de la moto. Era una patota que me amenazaban todo el tiempo que me iban a matar si no les daba la plata, el celular y la moto. Todos tenían cuchillos, garrotes y ladrillos en la mano, todos eran mayores y al caerme al piso por los ladrillazos que me pegaron, me rodearon y me pusieron un cuchillo en el cuello y en la espalda. Cuando me levanté seguían amenazándome y me robaron mi Motomel de 150 cc, color blanca, y se fueron para la zona de los barrios aborígenes. Yo los seguí y unos vecinos me ayudaron hasta que llamé al 911".

El motociclista agregó que más tarde realizó la denuncia en la Comisaría 3º, "pero ahora tuve que venir desde el Barrio Sáenz Peña donde vivo, en un remis hasta mi trabajo en la UNCAus. Si mi moto no aparece voy a gastar todo mi sueldo en remis", lamentó el damnificado.

Periodismo365