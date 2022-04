/ / (videos) SÁENZ PEÑA - 25 ALLANAMIENTOS POR NARCOTRÁFICO: 1 DETENIDO, 14 PRÓFUGOS Y SECUESTROS DE VEHÍCULOS

Finalizó esta noche en Presidencia Roque Sáenz Peña un megaoperativo por Narcotráfico y Lavado de Activos provenientes de la venta de drogas, donde se desplegaron 320 efectivos de Gendarmería Nacional en 25 allanamientos simultáneos. Al finalizar la jornada, el Dr. Carlos Amad, Fiscal Federal de la megacausa, confirmó que hay 14 imputados prófugos, 1 detenido, además de documentaciones y vehículos secuestrados.

El fiscal federal de Sáenz Peña, al referirse a los múltiples allanamientos que se llevaron a cabo hoy en nuestra ciudad en el marco de una causa que se investiga desde 2020, por tráfico de drogas, confirmó que "se logró la detención de una sola persona, identificada como Lucas Sosa". Otras 14 continúan sin presentarse a la Fiscalía por su situación procesal, son todos familiares, y están consideradas prófugas", amplió Amad a medios capitalinos.

En diálogo con Ciudad TV, el fiscal Amad, quien requirió los allanamientos al juez Miguel Aranda, comentó que “es una causa que se viene investigando desde 2020, aproximadamente. Y solicité hace dos días la detención de unas cuantas personas y el allanamiento de 23 o 24 propiedades inmuebles, como así el secuestro de distintos vehículos automotores”.

Unos 320 agentes de las fuerzas nacionales se movilizaron en los operativos simultáneos que se realizaron durante esta jornada en el barrio San Cayetano y diferentes sectores céntricos y periféricos de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la causa vinculada a delitos de Narcotráfico, Lavado de Activos de origen delictivo y Asociación Ilícita.

El Fiscal Amad indicó que hasta el momento, “se logró la detención de una sola persona, identificada como Lucas Sosa. Mientras tanto, el señor Ariel Alberto Sosa, Hugo Sebastián Sosa, Mariel Alejandra Sosa, Ana María Flamenco, Luis Fernando Fernández y Lía Vanesa Ruth Paz, se encuentran todos prófugos. Ninguno anda por las inmediaciones del lugar y nadie se ha presentado al Juzgado Federal a averiguar su situación procesal. Así que para la Fiscalía, para mí, están todos prófugos, excepto el señor que está detenido, Lucas Sosa”, precisó.

El funcionario de la Justicia Federal comentó que lograron el secuestro de documentación que deberán analizar ahora, “son las cosas que queríamos encontrar, papeles, documentos, remitos. Y hay que esperar a que termine todo esto, qué es lo que pasa con las otras personas, si es que se van a entregar o se van a presentar a Fiscalía o a Gendarmería, cosa que no creo, pero esperemos".

"HAY PERSONAS QUE NUNCA TRABAJARON Y SON DUEÑOS DE AUTOS BMW O MERCEDES BENZ"

"Hay movimientos económicos que tienen determinadas personas que no pueden justificar. Hay personas de 27 años, que nunca tuvieron un empleo registrado, ni sacaron la Lotería, ni heredaron de nadie y son dueños de Mercedes Benz, de BMW, de camionetas de muy alta gama, una de ellas una camioneta Raptor y otros autos de alta gama. Y, a su vez, todos estos señores Sosa aparecen autorizados a manejar esos autos”, sostuvo.

Amad mencionó que estas personas le dan a los Sosa las cédulas azules de estos vehículos "para que ellos puedan manejar esos autos". Salvo que Sáenz Peña esté llena de filántropos, no puedo creer que haya personas que tengan y que les hagan cédulas azules a gente que no conoce, que no tiene ni siquiera relación parental", agregó.

“Tengo entendido que los acusados y prófugos son todos hermanos, hay un cuñado y la señora Flamenco es la madre de todos ellos”, aclaró al respecto del vínculo de los señalados en la causa.

"NOSOTROS CREEMOS QUE TODO ESE DINERO SURGE DEL NARCOTRÁFICO"

“Nosotros creemos que ese dinero surge del narcotráfico”, aseguró el Fiscal. “Es una causa muy grande y todo da a que estas personas se dedican al tráfico de drogas, aparte de otras cuestiones que surgen de otras cosas que hemos certificado nosotros, involucrados en tiroteos varios, etc.” Entre los prófugos aclaró que hay personas imputadas como “partícipes necesarias del delito de lavado de activos de origen delictivo a las personas que aparecen como testaferros o prestanombres de estos señores”.

"Todos los demás, Ariel, Hugo (Sosa), la madre, la esposa de uno de los Sosa, el esposo de la hermana de uno de los Sosa, están todos prófugos. Ninguno fue encontrado en su domicilio. Aparentemente estas personas salieron un poco apurados de sus casas porque se llevaron ropas, las centrales de grabaciones de las cámaras que tenían por todos lados ", aseguró el Fiscal.

Respecto a las personas que aún permanecen prófugas, Amad indicó que, cuando se presenten, serán indagados e imputados formalmente del delito. Esta regla correrá también para todos aquellos "partícipes necesarios del delito". Los bienes secuestrados quedarán depositados en Gendarmería.

Por último, el Fiscal indicó que siguen con la pista de los papeles, "porque todo lo que tiene que ver con los nombres de las personas de las cuales están inscriptos los bienes, ya tiene la investigación hecha porque el Registro de la Propiedad del Automotor o del Inmueble nos ha dicho de quiénes son los bienes y después están los boletos de compraventa, las autorizaciones de manejo, etcétera".

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día - Diario Chaco - MULTIMEDIA: Periodismo365