/ / CAPITANICH EVALUÓ LA POSIBILIDAD DE LLEGAR A 5.000 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Además resaltó la inminente puesta en marcha de la implementación del programa Fomentar que subsidiará a las empresas que contraten a personas con discapacidad.

"Tenemos que realizar un gran pacto con los municipios a partir de este mes, para garantizar un programa de universalización del sistema de rampas, red sanitarios en lugares públicos que es indispensable, interacción con la red educativa y hospitalaria, red de prestación de servicios, entre otros. Todo esto es parte de los derechos que tenemos que garantizar”, señaló el gobernador.

Durante su discurso, destacó la inminente puesta en marcha de la implementación del programa Fomentar, que estipula un subsidio de 45 mil pesos por 24 meses a pequeñas y medianas empresas que contraten a personas con certificado de discapacidad. Además aseguró que la Provincia llegará a las 5 mil viviendas para personas con discapacidad.

Desde el 2007 a la actualidad, el instituto pasó de 26 mil a 102 mil personas que cuentan con el beneficio de la pensión no contributiva; tiempo en el que además se concretaron hitos importantes como la construcción de la sede central, la boletería única accesible, sedes en varias localidades y la realización del Congreso Internacional sobre Discapacidad.

Por su parte, el titular del IPRODICH, José Lorenzo, destacó que "el camino desandado permitió generar inclusión en la provincia del Chaco". En la oportunidad hubo un especial reconocimiento a ex diputados provinciales y ciudadanos que impulsaron la ley de creación del IPRODICH en el 2011, la cual empieza a regir a partir de 2012 con el inicio de las funciones de la institución.

"Fue un proyecto impulsado desde la antigua dirección de kinesiología que yo encabezaba, pero era un anhelo de los padres y quienes trabajaban en la temática de la discapacidad. Chaco es una de las únicas provincias que tiene una ley que generó el marco para tener este instituto”, resaltó.

Durante la celebración, se presentó la cantante con discapacidad visual “Yeni” que acompañó a los presentes con su repertorio. Estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; el ex diputado provincial e impulsor de la ley Julio César Lorenzo, Sandra Mendoza, los ex diputados Oscar Raffin y Daniel San Cristobal, el diputado Juan José Bergia y la ex presidente del IPRODICH Mariel Gersel, además de trabajadores y trabajadoras de la institución.

Periodismo365