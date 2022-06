/ / CHACO: EL CENTRO DE PANADEROS RECOMENDÓ UNA NUEVA SUBA EN EL PRECIO POR EL AUMENTO DE LOS INSUMOS

El Centro de Panaderos recomendó una nueva suba en el precio del pan por los incrementos en insumos.

“Veníamos avisando y volvemos a repetir a todos los socios, y a los colegas que no son socios, que analicen sus costos porque venimos viendo que del último aumento que tuvimos a la fecha, en todo lo que conlleva hacer un producto panificado en nuestras panaderías ha sufrido incrementos. Entonces, aconsejamos que no se queden atrás para no trabajar a pérdida. Seguramente los precios irán aumentando paulatinamente”, sostuvo en declaraciones para CIUDAD TV.

En su caso en particular, los precios ya fueron modificados el lunes, “porque no podíamos soportar más, veníamos aguantado todos los incrementos porque sabemos que no hay poder adquisitivo, no hay consumo así que estuvimos aguantando. Pero llegado un momento se trabaja solo para cubrir gastos”, indicó.

Mencionó que en todos los productos de elaboración, se viene sufriendo un incremento del 5%, del 10%. Y sumó a esto la suba en el combustible y el desabastecimiento de gasoil que también complica al sector, “se lo consigue a precios irrisorios”, dijo.

“En mi caso, somos una panadería artesanal con muchos empleados y la idea no es deshacerse de los empleados sino tratar de lucharla y de mantenerlos, esperamos que mejore en algún momento la situación y que todos ganemos. Bajamos nuestros márgenes de ganancia para poder seguir vendiendo y cubriendo todos los gastos fijos que conlleva nuestra panadería”, afirmó. El producto que más aumentos sufrió es la harina. “Antes de la guerra (en Ucrania) pagábamos una harina entre $1000 y $1150 y hoy se paga de $2200 en adelante”.

En cuanto al consumo, remarcó que en los últimos tiempos solo llevan pan. “Nos preocupa porque cuesta que lleven otros productos, llevan pan y solo lo justo. En otras ocasiones se llevaban un kilo, hoy llevan lo que realmente van a ocupar. Vemos esa situación y por eso tratamos de no ser tan drásticos en los aumentos”, aseguró. “Recomendamos un kilo de pan en no menos de $190. En mi caso, somos una panadería artesanal, lo llevamos a $250”, sostuvo.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día