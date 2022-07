/ / CRISIS EN EL GOBIERNO: OLA DE RENUNCIAS TRAS LA SALIDA DE GUZMÁN

Luego de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, al menos seis funcionarios del Gabinete Económico presentaron su renuncia al cargo.

Se trata de los secretarios Raúl Enrique Rigo, de Hacienda; Roberto Arias, de Política Tributaria y Fernando Morra, secretario de Política Económica. Además, también renunciaron los subsecretarios Financiamiento, Ramiro Tosi; de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete; y de Programación Macroeconómica, Maximiliano Ramírez.

Así lo indican la notas oficiales y las comunicaciones a través de redes sociales difundidas en esta jornada, en la cual los funcionarios de la cartera económica se dirigen al presidente Alberto Fernández para presentarle sus renuncias al cargo luego de la salida de Guzmán del Ministerio de Economía.

LA SALIDA DE RAÚL ENRIQUE RIGO

Raúl Enrique Rigo se desempeñaba en el puesto desde la asunción del Gobierno actual el 10 de diciembre del 2019, pero ahora decidió retirarse junto a su superior, Martín Guzmán. "Al señor Presidente de la Nación: Me dirijo a usted, a los efectos de presentarle mi renuncia al cargo de Secretario de Hacienda de la Nación, en el cual me desempeño desde el 10 de diciembre de 2019 desde el inicio de su gestión", indica la breve nota de renuncia del funcionario.

Rigo se desempeña en el ámbito público desde hace más de 20 años, siempre especializado en economía. El ahora exfuncionario se licenció como economista en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego se especializó en la gestión pública en el Barcelona School of Management de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España, donde recibió su Master Universitario en Gobierno y Gestión Pública en América Latina.

Durante su extensa carrera, Rigo se desempeñó en áreas de administración, presupuesto y finanzas públicas. Entre el 2002 y el 2017 fue Subsecretario de Presupuesto de la Nación, mientras que también trabajó como asesor presupuestario en ámbitos provinciales y legislativos.

LA RENUNCIA DE ROBERTO ARIAS

Roberto Arias, secretario de Política Tributaria, también compartió su renuncia al presidente Alberto Fernández a través de las redes sociales: "Tuve el honor de acompañar a Martin Guzmán durante 30 meses en una gestión compleja en el Ministerio de Economía".

Tuve el honor de acompañar a @Martin_M_Guzman durante 30 meses en una gestión compleja en @Economia_Ar. El balance de la gestión ya lo haremos, hoy sólo tengo agradecimiento por la confianza a @Alferdez y @Martin_M_Guzman, quién supo formar un equipo sólido y comprometido.

❤️🇦🇷❤️ https://t.co/eVo30OudKs — 🇦🇷 Roberto J. Arias (@RobertoJArias) July 2, 2022

Citando la explosiva carta de renuncia del titular del Palacio de Hacienda, la cual publicó mientras hablaba en vivo Cristina Kirchner, Arias también sumó: "El balance de la gestión ya lo haremos, hoy sólo tengo agradecimiento por la confianza a Alberto Fernández y a Martín Guzmán, quién supo formar un equipo sólido y comprometido".

LA RENUNCIA DE FERNANDO MORRA

Fernando Morra, secretario de Política Económica, presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández con una extensa carta en la que destacó el trabajo de Guzmán: "Teníamos por delante una tarea muy desafiante, pero confiaba en su enorme profesionalismo, honestidad y convicciones. Nunca nos defraudó", destacó sobre el ministro.

En este sentido, repasó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda, las políticas tomadas a raíz de la pandemia del Covid-19 y el impacto de la guerra en Europa. "La política sobre la que se asienta el programa marca un paso histórico no solo para la Argentina sino también para otros países en desarrollo. El organismo aceptó la naturaleza multicausal de la inflación y la necesidad de establecer una política fiscal que acompañe y no impida el crecimiento", destacó respecto al acuerdo con el FMI.

En cuanto a la pandemia, subrayó que "todos los instrumentos fueron puestos a disposición para proteger la salud, el saber hacer y el ingreso de los más vulnerables". "El tiempo es un gran ordenador y estoy convencido que el trabajo de estos años de todo el equipo económico liderado por Martin Guzmán no ha sido en vano. Seguiremos trabajando desde el lugar que nos toque para seguir contribuyendo a una economía tranquila, que permita a cada uno de los argentinos y argentinas explotar todo su potencial", concluyó Morra en su renuncia.

LA RENUNCIA DE RODRIGO RUETE

Citando la explosiva carta que Guzmán publicó en sus redes sociales para renunciar como ministro exactamente en el mismo momento en el que Cristina Kirchner estaba hablando, Rodrigo Ruete, subsecretario de Relaciones Institucionales, informó sobre su renuncia a través de las redes sociales.

Presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Relaciones Institucionales de @Economia_Ar . Fue un honor trabajar junto a @Martin_M_Guzman en el vínculo con el Congreso de la Nación, los gremios, movimientos sociales y cámaras empresarias para impulsar más de 15 leyes. https://t.co/QZOGxoLjOR — Rodrigo Ruete (@RRuete) July 2, 2022

"Presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía. Fue un honor trabajar junto a Martín Guzmán en el vínculo con el Congreso de la Nación, los gremios, movimientos sociales y cámaras empresarias para impulsar más de 15 leyes", compartió Ruete a través de Twitter.

LA RENUNCIA DE RAMIRO TOSI

Ramiro Tosi, Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, también presentó su renuncia al cargo, el cual ostenta desde el 16 de diciembre del 2019. La carta que compartió el funcionario fue mucho más extensa que la de sus pares.

Tosi le agradeció al Presidente "su confianza y la brindada por el Dr. Martín Guzmán", a quién indicó que "tuvo el privilegio y honor de enseñarle" en la Universidad Nacional de La Plata como su profesor, donde Guzmán se licenció.

"Quiso el destino y la voluntad del pueblo argentino que Ud. fuese electo presidente en 2019, y que la vida profesional y pública nos volviera a encontrar con Martín para asumir una responsabilidad compleja y desafiante desde el mismo inicio de la gestión", sumó Tosi.

Además, agradeció a todo el personal de la Oficina Nacional de Crédito Público y a sus compañeros de gestión en la cartera de Economía "por su compromiso, responsabilidad y acompañamiento en estos casi treinta meses, que estuvieron caracterizados por circunstancias excepcionales que la historia tendrá el tiempo y oportunidad de valorar en su justa dimensión".

"Continuaré trabajando por el desarrollo del mercado de capitales argentino y la profundización de la deuda pública como herramienta de financiamiento del Tesoro", señaló Tosi. Según el funcionario, esta es la única vía para que el país tenga "la posibilidad de aprovechar todo su potencial productivo y de fortalezas humanas que lo distinguen", las cuales consideran que "nos invitan a soñar con una patria como nuestros héroes de la independencia imaginaron y dieron su vida en ello". "Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella", concluyó con emoción el ahora ex Subsecretario de Financiamiento

LA RENUNCIA DE MAXIMILIANO RAMÍREZ

Maximiliano Ramírez, Subsecretario de Programación Macroeconómica y, al igual que Guzmán, licenciado en Economía de la Universidad de La Plata, fue el último funcionario en confirmar su renuncia al cargo luego de la salida de su superior.

Renuncia Vigo by zoe braziulis

"Muchas gracias Martín Guzmán por tu dedicación, compromiso y valores en este camino tan difícil que nos toco transitar. Siempre con tus convicciones", publicó en Twitter, donde también compartió su carta de renuncia al cargo, el cual ejerce desde el 11 de enero del 2021.

FUENTE Y FOTOS: El Cronista