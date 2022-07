/ / JUECES NOMBRADOS POR MACRI SOBRESEYERON A MACRI EN LAS CAUSAS POR ESPIONAJE ILEGAL A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL ARA SAN JUAN

Los jueces macristas enterraron las causas por el espionaje ilegal. La Cámara Federal porteña sobreseyó este viernes al expresidente en la causa que lo investigaba por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino hundido en el mar Argentino.

Según la agencia Télam, el tribunal de apelaciones entendió que no se cometieron delitos en el marco de las denominadas "avanzadas presidenciales" que se disponen para cuidar la seguridad de los presidentes. El fallo, además, implicó el sobreseimiento para los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata. "Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre", pronunció Mauricio Macri, vía Twitter, al enterarse de la noticia.

Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 15, 2022

El expresidente había sido procesado el 1 de diciembre pasado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien lo halló "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".

De acuerdo a la investigación judicial, el entonces mandatario se habría valido se información obtenida por medios ilegales para adelantarse a los reclamos de los familiares de los tripulantes del San Juan y reducir así los posibles impactos en la imagen del gobierno de Cambiemos.

"Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones. En algunos casos esas decisiones tuvieron que ver contener información adelantada sobre los reclamos que recibiría o las manifestaciones organizadas por las víctimas ante la visita del entonces Presidente a la ciudad de Mar del Plata", sostuvo el juez Bava cuando lo procesó.

"En otras ocasiones, (las decisiones cuestionadas estuvieron destinadas) a mantener el seguimiento constante y sistemático de las medidas reivindicativas del colectivo de familiares que resulta víctimas de estas tareas ilegales", escribió el juez.

FUENTE Y FOTOS: Ámbito - En Orsai