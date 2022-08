/ / PARTIÓ DE UCRANIA EL PRIMER BARCO CON CEREALES TRAS EL ACUERDO CON RUSIA

Tras un acuerdo con Ucrania y Rusia mediado por la ONU y por Turquía, se espera que se liberen grandes cantidades de granos a los mercados mundiales y alivie una crisis alimentaria e inflacionaria internacional.

El barco 'Razoni' salió de Odesa, sobre el mar Negro, en horas de la madrugada con destino al Líbano, donde llegará luego de ser inspeccionado el martes en Estambul en cumplimiento del acuerdo firmado el mes pasado en esa ciudad turca por la cual debe pasar en su camino hacia el mar Mediterráneo, dijo el Ministerio de Defensa de Turquía.

La ONU dijo en un comunicado que el navío, con bandera del país africano de Sierra Leona, transportaba 26.000 toneladas de cereales. El Gobierno ucraniano del presidente Volodimir Zelenski dijo que la reanudación de las exportaciones era "un alivio para el mundo", mientras que el vocero del presidente ruso, Vladimir Putin, la calificó de "muy positiva".

Prevent world famine together with @UN, @EU_Commission, #G7. The first ship left the Odesa port since 24.02.2022 pic.twitter.com/Nin8nSV8LM