/ / CHACO: EL 23 DE SEPTIEMBRE SE REANUDA EL JUICIO CONTRA OMAR JUDIS Y SU HIJO POR FRAUDE Y OTRAS ACUSACIONES

El proceso estuvo suspendido por más de un año. Ahora el TOF definió fecha para continuar con el juicio que se le sigue al ex rector de la UNCAus como principal acusado.

De esta manera, el viernes 23 de septiembre a las 9 de la mañana se llevará a cabo la apertura de las audiencias del juicio. En principio continuarían los días 6 y 21 de octubre y el 3 de noviembre.Es para destacar que el inicio formal del juicio estaba estipulado para mayo del 2021, pero Omar Judis presentó un certificado médico por el que se decidió suspender el proceso y no se fijó nueva fecha hasta ahora.

El juicio tiene como principal imputado a Omar Judis, ex rector de la UNCAus. También están involucrados Enzo Judis, ex presidente de la Fundación UNCAus; Walter López, ex vicerrector; y Luis Pugacz, ex secretario administrativo.

Todos son acusados de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (17 hechos), abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada (6 hechos), peculado (59 hechos) y cohecho (3 hechos), todos en concurso real.

Además, a los nombrados se le suma la imputación de Juan Carlos Tymkiw, titular de la firma Tridelta SA, quien es acusado de fraude en perjuicio de la administración pública (en 5 hechos), y cohecho activo (en 2 hechos), todos en concurso real.

Tal consta en el expediente, Judis y los demás imputados habrían "ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron. Para ello, se habrían aprovechado de los distintos mecanismos implementados en la Universidad Pública y los fondos que esa alta Casa de Estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondían, derivados del Tesoro Nacional".

FUENTE Y FOTOS: Diario Chaco