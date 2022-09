/ / CHACO: "EL AGUA QUE SE PROVEE A LA COMUNIDAD ES POTABLE Y DE CALIDAD", ASEGURAN DESDE SAMEEP

Esta aclaración se hace extensiva a raíz de mensajes falsos viralizado a través de Whatsapp. Luego del vuelco de aceites en el río Paraná y los mensajes falsos sobre la contaminación del agua de red, desde Sameep se lleva tranquilidad a la comunidad y asegura que el agua que se provee es potable.

No obstante se aclara que, en caso de detección de sustancias extrañas, desde el organismo se tomarán las medidas correspondientes. Asimismo, en base a la viralización de mensajes, se solicita no compartir información de fuentes no oficiales.

Vale aclarar que luego de estos acontecimientos de carácter público, tanto Sameep como la Administración Provincial del Agua (APA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y entes de las provincias vecinas, se encuentran trabajando intensamente en el monitoreo de la zona involucrada para un mayor control y seguridad del agua brindada a la comunidad.

Periodismo365