/ / INSSSEP: CAPITANICH ANUNCIÓ AUMENTO DE HONORARIOS, MÓDULOS Y ADICIONALES PARA PRESTADORES DE SALUD

El valor de la consulta ascenderá hasta un 75%. Un profesional sin antigüedad pasará a cobrar de $1.098 a $1.538, y desde ahora se reconocerá el concepto de especialidad, cuyo valor pasará de $1.427 a $2.500. Además se incrementará en un 10% el módulo de medicamentos y se otorgará un adicional en valor quirúrgico. "Buscamos garantizar un mejor acceso a la salud y erradicar el cobro de plus", señaló el gobernador.

“Es un esfuerzo que vale la pena si todos trabajamos para lograr una mejor calidad de prestaciones, el no cobro de plus y un esquema que permita que cada afiliado se sienta seguro de su atención con una red de cobertura que garantice el derecho a la salud", dijo Capitanich. "El plus debe ser erradicado, es una práctica inviable. Que los afiliados nos ayuden a denunciar porque no es posible lucrar con las necesidades de las personas”, insistió el gobernador.

El aumento de los honorarios entró en vigencia el 1 de septiembre. Las consultas básicas pasan de $1.098 a $1.538 y las consultas por especialidad de $1.427 a $2.500. En tanto que las internaciones tendrán un incremento del 10% del módulo de medicamentos, el gasto de pensión llegará al 50%, habrá un nuevo listado de medicamentos a cargo de la obra social y una modificación del nomenclador quirúrgico, reconociendo adicionales especiales como horario nocturno, feriados, adultos mayores, personas con obesidad y niños y niñas.

También, desde el 1 de octubre, se implementará el uso de la receta digital para medicamentos ambulatorios y para medicamentos de alto costo. Habrá 8.300 medicamentos en el vademécum con cobertura del 50% y un listado de ocho drogas para prevención cardiovascular con cobertura integral para pacientes.

El titular del INSSSEP, Antonio Morante, indicó que los anuncios tienen que ver con un pedido del foro de prestadores. “Se han implementado distintas acciones como el pago total de las facturaciones a los 30 días a los prestadores”, contó, y destacó que la Provincia ya regularizó la deuda preexistente de la obra social.

“Esto tiene que ver con un enorme esfuerzo financiero y una decisión política fuerte. La obra social de la provincia es una de las pocas que reconoce la carrera médica, que es la antigüedad del profesional desde que se recibió, y que se paga en función de eso", explicó el funcionario. "La idea es atacar de fondo el plus. Nos queda trabajar con los afiliados para que defiendan su obra social y denuncien a quienes no cumplan con los convenios y seguir sancionando”, sostuvo Morante.

