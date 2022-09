/ / TRANSPORTISTAS ADVIERTEN POR FALTA DE GASOIL Y SOBREPRECIOS

Según un relevamiento de FADEEAC, la provisión en las estaciones de las rutas 34, 11 y 16 es con cupos, precios excesivos o faltantes.

El trabajo fue realizado entre la semana del 6 al 12 de septiembre y se realizó un triángulo entre las rutas mencionadas abarcando las localidades desde Rosario, Santa Fe hacia Rosario de la Frontera en Salta y Resistencia.

En el recorrido se revisó la existencia de combustible en los puestos de carga de gasoil grado 2 y el precio. El resultado fue que a menor precio mayor escasez y a mayor precio hay una provisión normal. "Tiene un precio testimonial a 160 a 165 pesos y ese gasoil está a determinado horario y con cupo y si el camión o el transportista pasa después de ese horario no hay y si la estación de servicio deriva a otra estación, de otra marca, está pero a 190 y 211 pesos. En cualquiera de los casos siempre hay gasoil grado tres pero es el más caro a 230 - 245 pesos", explicó a Cadena 3 Roberto Rivero, Director Ejecutivo de Fadeeac.

La situación se repite en cualquier estación, incluso en las de bandera blanca

En el relevamiento se pasó por localidades como Rafaela, Sunchales, Pampa de los Guanacos, Pampa del Infierno, Reconquista y otras. "No es un comportamiento igual en todos los casos y en el último lugar está el consumidor. El transportista tiene una situación que en su volumen puede no trasladar a la carga y es posible que sea difícil", explicó. Por último remarcó que el precio de la tabla de un gasoil a 160 pesos no existe, pero sí lo hay de $190 y $211.

