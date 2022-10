/ / (video)HISTÓRICO: BIDEN INDULTÓ A TODOS LOS PRESOS POR POSESIÓN DE MARIHUANA

"Enviar a la cárcel a gente simplemente por poseer marihuana ha afectado a demasiadas vidas y ha supuesto que haya personas en la cárcel por una conducta que es legal en muchos estados", apuntó el mandatario yanqui.

En una llamada con periodistas, funcionarios de alto nivel de la Administración estadounidense explicaron que la orden afectará a los condenados a nivel federal, de los cuales no hay actualmente nadie en prisión, aunque Biden animará a los gobernadores a que haga lo mismo a nivel estatal.

“Estimamos que en torno a 6.500 personas condenadas a nivel federal por posesión de marihuana, y 1.000 personas en el Distrito de Columbia, se beneficiarán de esta decisión”, aseguró una funcionaria durante la llamada.

Estas condenas, en muchos casos, ponen dificultades a los afectados para acceder a vivienda o empleo. “Como he dicho antes, nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana”, escribió Biden en su cuenta de Twitter.

As I’ve said before, no one should be in jail just for using or possessing marijuana.



Today, I’m taking steps to end our failed approach. Allow me to lay them out.