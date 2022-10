/ / (videos) SÁENZ PEÑA - CALLE 12: INTENTAN ROBAR DOS MOTOS FRENTE A UN COMEDOR. LOS DUEÑOS LO IMPIDIERON

Dos delincuentes con pasamontañas colocados circulaban en plena calle 12 de Presidencia Roque Sáenz Peña. Se detuvieron frente a un conocido local gastronómico que estaba colmado de clientes. En cuestión de segundos destruyeron los sistemas de traba y arranque de dos motos para robarlas, pero los dueños pudieron ver la maniobra y salieron corriendo a los gritos impidiendo el robo de sus rodados. Los malvivientes escaparon sin cometer el robo pero el intento quedó registrado en cámaras de seguridad de negocios de la cuadra, en la esquina del Hotel Gualok.

Al respecto, fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que el pasado fin de semana a las 21.30 horas, en una moto de 110 cc., llegaron dos delincuentes que se detuvieron frente al céntrico local comercial, y comenzaron a observar y elegir que rodado iban a robar las numerosas motocicletas que los clientes habían dejado estacionadas en su correspondiente lugar, sobre calle 12 esquina 25; frente al Hotel Gualok.

Disimuladamente, los ladrones fueron directamente a dos motos, primero rompieron el llavero de una y luego de la otra. Ahí para seguir disimulando dieron la vuelta a la manzana y después volvieron a buscar las motos que ya estaban listas para ser robadas, pero los dueños ya habían advertido la maniobra y junto a otros comensales salieron corriendo y gritando "me roban la moto", situación que puso en desventaja a los malhechores que prefirieron huir sin perpetrar el atraco.

"Lo curioso de todo esto es que los delincuentes andaban con pasamontañas colocados. Eso les cubría toda la cara y no se los puede identificar. Cómo puede ser que circulen así por plena calle 12 y nadie los detenga, encima todas esas motos estaban frente al local comercial que está a escasos 70 metros de la Jefatura de Policía de Sáenz Peña", se quejaron.

Las mismas fuentes remarcaron que "la gente quedó muy asustada y son clientes que después no quieren volver por la inseguridad que hay ya en pleno centro. No es la primera vez que pasa y hay temor que sigan sucediendo hechos similares. No se hizo la denuncia policial porque nadie hace nada, es un emprendimiento en pleno centro saenzpeñense y si siguen así la próxima vez entrarán a robar al local", se quejaron a la vez que compartieron la desagradable experiencia en redes sociales.

