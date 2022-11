/ / ARGENTINA Y EL PROYECTO NACIONAL: CAPITANICH DISERTÓ Y DESTACÓ QUE "COMO POLÍTICOS NO PODEMOS SER PUSILÁNIMES FRENTE AL ACCIONAR DE GRUPOS CORPORATIVOS"

El evento fue organizado por el Instituto de Capacitación Política y Estudios Estratégicos (ICP) de La Plata y se realizó en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Como parte de la clase “Argentina y el proyecto nacional”, el gobernador realizó en primer lugar un análisis histórico-político del contexto internacional y del lugar que ocupa la Argentina en ese escenario, destacando la tendencia al crecimiento demográfico y el desafío que esto representa para garantizar el acceso a la seguridad alimentaria, a servicios básicos, a infraestructura social básica y a la salud pública. “El neoliberalismo está mutando a una nueva categoría asociada al anarcocapitalismo, que es la extinción de los derechos de carácter social, civil, político, cultural”, advirtió.

Además, Capitanich hizo especial hincapié en las consecuencias de la informalidad laboral, ya que esto “significa desfinanciar el sistema de seguridad social, lo que implica deterioro en el derecho de las personas”. En este sentido, vinculó dicho tema con la pandemia y sostuvo que la misma “ha generado un impacto en la actividad económica, social y sanitaria, dejando al descubierto la laxitud en los sistemas de seguridad social y las asimetrías a nivel internacional”.

En cuanto al marco de análisis, el mandatario explicó que “las contradicciones históricas de liberación o dependencia, patria o colonia, hoy se tienen que traducir en democracia versus corporaciones. Y el sistema político y sus dirigentes deben tomar una posición: o se dejan dominar bajo el tutelaje de las corporaciones o ejercen liderazgo para transformar la realidad de la mano del pueblo organizado”.

En ese sentido, hizo un llamado al sector político que representa: “como dirigentes no podemos ser pusilánimes frente al accionar de los grupos corporativos. Si no vamos a ser líderes políticos para cambiar la vida de la gente y vamos a ser fusibles o instrumentos de grupos de poder, no somos ni peronistas, ni estamos en un movimiento nacional, popular y democrático”.

Además, señaló: “Si las teorías actuales desde el punto de vista económico, político y social no han ensayado una solución a la injusticia social, tendremos que inventarla. Lo que no podemos es tolerar la injusticia”. Y agregó que “no hay democracia en el mundo que se sostenga con trabajadores sin trabajo y sin salarios”.

Seguidamente, el jefe del Ejecutivo chaqueño se refirió a la Argentina y los puntos claves para el desarrollo del país, en donde enumeró como imprescindibles a la producción y exportación de alimentos, los minerales estratégicos, el gas y el petróleo, el proyecto CAREM de reactor nuclear, satélites, radares, la farmacología animal y humana, y la producción de energía.

Al respecto, Capitanich cerró su conferencia afirmando que “la Argentina tiene la conducción política, la experiencia, la historia, la identidad de nuestro pueblo. En definitiva, tenemos todo para ser felices. No hay que desperdiciar esa oportunidad”.

Estuvieron presentes durante el seminario el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y presidente honorario del ICP, Julio Alak; la integrante del Instituto de Capacitación Política de La Plata, Natalia Ibarra; los diputados nacionales Aldo Leiva y Juan Manuel Pedrini; y la directora de Medios Públicos de ECOM Chaco, Guillermina Capitanich.

