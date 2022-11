/ / LA FIFA PROHÍBE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ESTADIOS DE QATAR

La medida no regirá en los denominados "Fan Fest", donde se reúnen los aficionados de todo el mundo. El consumo de alcohol está restringido en el país anfitrión del torneo.

La prohibición no estará impuesta en los denominados "Fan Fest", un lugar de encuentro donde se reúnen aficionados de todo el mundo para compartir sus emociones y vivir el ambiente único de la Copa Mundial.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks