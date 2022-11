/ / PROPONEN QUITAR LOS PLANES SOCIALES A QUIENES HAGAN PIQUETES EN EL CHACO: "LA RECETA DEL ASISTENCIALISMO FRACASÓ"

La propuesta fue realizada por el diputado provincial del Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff, a través de un proyecto de ley. La iniciativa estipula una serie de requisitos para aquellos beneficiarios de ayuda estatal que deseen mantener la asistencia. Además de no cortar calles, deberán formarse en algún oficio o estar inscriptos en alguna carrera terciaria o universitaria, como así también, en el caso de tener hijos, tendrán que presentar el certificado de escolaridad y las vacunas completas del menor.

La propuesta legislativa fue ingresada el lunes a la Cámara de Diputados provincial y establece que todo ciudadano chaqueño que perciba de manera regular planes sociales provenientes del gobierno nacional, provincial o municipal la ayuda en cuestión tendrá una vigencia de sólo cuatro años.

Además, enumera una serie de requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para no poder la asistencia estatal. En primer lugar, no deberán cometer delitos en grado de participación. La normativa, vale aclarar, no detalla si la ayuda social se le quitará desde el momento de la imputación o recién cuando haya sentencia firme.

Por otra parte, obliga a los beneficiarios a capacitarse, ya sea en algún oficio o en alguna carrera universitaria o terciaria. Para certificar su real asistencia a las clases, deberá presentar cuatrimestralmente una constancia de alumno regular.

Asimismo, en caso de tener hijos, se le solicitará la presentación cada 90 días del certificado de alumno regular y la constancia completa de vacunación de los menores a su cargo. Se remarca además que, sin perjuicio de lo anterior, se excluirá del beneficio social, beca y/o ayuda económica el interrumpir por cualquier medio la libre circulación del tránsito en calles, rutas y/o caminos vecinales.

“Esta es una problemática que viene de vieja data”, reconoció Bacileff Ivanoff, en declaraciones a CIUDAD TV. “Mucho más la vive y la padece el vecino de la ciudad de Resistencia y en algunas localidades donde es más fuerte el clima de conflicto como el departamento Güemes y Quitilipi”, añadió.

“Muchas veces los sectores que llevan adelante esta conducta plantean que no hay trabajo y que no hay respuesta, y hay otros que plantean que, si alguno no quiere cortar la ruta o la calle, el que maneja las becas o planes, se lo corta”, remarcó.

El legislador señaló que si bien existen herramientas legales para desalojar las calles o rutas que se encuentren bloqueadas, esta normativa que impulsó busca “atacar a las excusas que ponen algunos pseudo dirigentes, pero también un poco marcan un camino que tenemos nosotros para salir de esta situación de pobreza y anarquía que se vive en el país a partir de una receta que ha fracasado como lo es el asistencialismo y el clientelismo”.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día