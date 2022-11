/ / SÁENZ PEÑA - NARCOTRÁFICO: ALLANARON EL ESTUDIO DE UN ASESOR LEGAL DEL MUNICIPIO Y ABOGADO DE GENDARMES SOSPECHADOS DE CONNIVENCIA CON NARCOS

Se trata del abogado Juan Esteban Pockorny. Los allanamientos se produjeron ayer martes por la tarde en su estudio jurídico y en su domicilio particular en nuestra ciudad. Pockorny era abogado defensor de Cristian Marangón, comandante principal de Gendarmería y Jefe del Escuadrón I Sáenz Peña.

Marangón falleció el 18 de octubre pasado, día en que se ordenó su captura acusado de brindar protección a narcotraficantes, en connivencia con el exconjuez Federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda. Previo a los allanamientos, el abogado había presentado dos hábeas corpus porque sospechaba que Gendarmería lo estaba vigilando.

La causa en la que se investiga la presunta connivencia de funcionarios judiciales, policías y gendarmes con bandas narcos de Presidencia Roque Sáenz Peña produjo novedades este martes con el allanamiento de la casa y el estudio jurídico del abogado Juan Esteban Pockorny.

¿Quién es Pockorny? Asesor legal del Municipio de Sáenz Peña y del Belgrano Cargas y Logística SA, el abogado de 42 años fue representante legal de uno de los gendarmes sospechados de formar parte de la asociación ilícita que filtraba información para bandas narcos de Sáenz Peña, el comandante Cristian Marangón. Cabe recordar que el mencionado Oficial Jefe murió el 18 de octubre pasado, día en el que se ordenó su detención por presuntamente haber formado parte de una asociación ilícita integrada por el exconjuez, Miguel Aranda, a través de la cual se filtraba información de allanamientos a bandas narcos de la zona, entre ellas el Clan Sosa.

Los fiscales Carlos Amad, Diego Iglesias, Patricio Sabadini y Federico Carniel sospechan que Pockorny tenía un vínculo muy estrecho con Aranda, el cual redundaba en sospechosos beneficios procesales para sus defendidos, entre ellos Marangón y otros individuos acusados de delitos vinculados al narcotráfico. De hecho, se sospecha que, en alguna oportunidad, Pockorny habría operado para que uno de los abogados de su buffet, Franco Martín, se convierta en el secretario de Aranda, movida que finalmente no se concretó.

Fueron dos los allanamientos que se produjeron este martes por la tarde por orden de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido del Ministerio Público Fiscal: uno en la casa de Pockorny y otro en su estudio jurídico. En ambos casos, los encargados de efectivizarlo fueron agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

¿Qué se llevaron? Celulares, computadoras y documentación judicial de causas penales tramitadas en el juzgado Federal de Sáenz Peña a partir del año 2020 en adelante. Fuentes de la causa indicaron que, mientras se realizaban los allanamientos, el abogado aseguró a los uniformados que recientemente había cambiado su teléfono porque lo tenía “muy saturado”.

Hábeas corpus

Previo a los allanamientos, Pockorny sospechaba que algo raro ocurría cerca de su casa y de su estudio jurídico, con vehículos que se estacionaban en lugares poco usuales e individuos que desde adentro vigilaban los movimientos de la zona. El abogado confirmó después que se trataba de personal de Gendarmería Nacional.

Ante eso, presentó dos hábeas corpus preventivos, tanto el juzgado Federal de Resistencia como en el de Sáenz Peña, pidiendo por un lado que se le informe si había una investigación en marcha en contra de su persona y si los vehículos que él pudo individualizar pertenecían a las fuerzas federales.

Los hábeas corpus fueron rechazados en base a dos escritos: el de la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería, la cual aseguró que no estaban investigando a Pockorny, ni los vehículos mencionados formaban parte de la flota oficial. Y el del fiscal Federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, quien consideró que no se observaba que el letrado esté sufriendo un menoscabo en su libertad ambulatoria y que, “en caso de existir una investigación a su respecto”, el hábeas corpus preventivo no es la vía adecuada ni específica para tratar de intervenir en la misma. Según pudo saber LITIGIO, la vigilancia existió, pero sólo con fines operativos: se quería confirmar que el domicilio era efectivamente el de Pockorny, teniendo en cuenta que recientemente se había mudado.

FUENTE Y FOTOS: Revista Litigio - Chaco Día por Día