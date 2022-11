/ / (video) SÁENZ PEÑA - PLENO CENTRO: CARREROS ROBAN BATERÍAS A COLECTIVOS URBANOS. "ES LA SEGUNDA VEZ EN LA SEMANA. SI ESTO SIGUE ASÍ PARALIZAREMOS EL SERVICIO", ADVIERTEN DESDE LA EMPRESA

En la siesta de este viernes, tres delincuentes que se desplazaban en un carro tirado por un equino, detuvieron la marcha en pleno centro e ingresaron al predio donde quedan estacionados los colectivos urbanos de la empresa Línea 1 - San Roque. "Los vecinos me avisaron pero cuando fui ya le habían robado las baterías a dos colectivos y es la segunda vez en la semana. No puede ser. Este lugar está lleno de cámaras de la Municipalidad y nadie vio nada. Ni siquiera almorcé, ahora ando por las chacaritas viendo si los ladrones aparecen a vender mis baterías", lamentó Julián Vilar, propietario de la empresa al ser consultado por Periodismo365

Vilar reconoció que "hay mucha necesidad, son momentos muy difíciles y por eso yo siempre colaboro con los carreros, les regalo las cubiertas usadas, les doy todo lo que les sirve para vender en las chacaritas y que a nosotros en la empresa no nos sirve más. Pero resulta que después me salen robando baterías que cada una cuesta más de 50 mil pesos. Ya es la segunda vez que me roban en pocos días del predio que está en calle 24 entre 21 y 23 del centro.

Por ahora no voy a paralizar el servicio pero si esto sigue nosotros vamos a parar. ¿Para qué tenemos las cámaras de seguridad municipal entonces?", se preguntó; agregando que el robo fue perpetrado pasadas las 13.00 horas "Espero que la Policía los agarre ya que el carrito arrancó hacia la calle 28 y es zona llena de cámaras, alguien tiene que haber visto esto", finalizó.

