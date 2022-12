/ / (video) SÁENZ PEÑA - CALLE 12: CIRCULÓ A CONTRAMANO Y EL MONITOREO MUNICIPAL LO DETECTÓ

En una acción criminal, el conductor de una camioneta de alta gama circuló a contramano en plena calle 12, pasando incluso frente al Hotel Gualok en sentido hacia el sur. Inmediatamente el rodado fue detectado por el Centro de Monitoreo Municipal. "No fue interceptado. Le llegará la multa a su casa y estamos investigando para dar con el infractor", afirmaron fuentes municipales consultadas por Periodismo365. Afortunadamente el sujeto no provocó ningún accidente y ahora el Juzgado de Faltas evaluará si se le quita o no la licencia de conducir.

Las mismas fuentes detallaron que desde la Central de Monitoreo Municipal, el día Domingo 11 de Diciembre en horario de 07.49 horas, los operadores visualizaron a una camioneta marca Ford Raptor, F-150, color blanca, la cual circulaba a contramano en pleno centro por calle San Martín (12) desde calle Pueyrredón (25) hasta Brown (23), para lo cual se realizó el seguimiento para lograr identificar la chapa patente de forma positiva, realizando de forma efectiva el acta de infracción correspondiente por circular en contramano.

"Al no ser interceptado no se le hizo el Test de Alcoholemia. Nosotros hacemos las actuaciones correspondientes internas y con esto demostramos que las cámaras sirven para el control en la vía pública", explicaron desde el Municipio saenzpeñense.

Periodismo365