/ / AÑATUYA: JUEZA SANCIONARÁ A PERSONAS QUE ATEN A LOS ANIMALES AL RAYO DEL SOL

La Dra. Ana María González considerará maltrato animal a los que no lo eviten.

En la jornada de ayer, la magistrada emitió un comunicado para que las fuerzas policiales de la ciudad de Añatuya y sus alrededores que realicen un patrullaje y divisen equinos, caninos, caprinos, bovinos, etc. que estén atados bajo el sol, hagan cumplir la Ley N° 14.346. Siendo que será penado bajo la misma como maltrato animal. En tal sentido y considerando las altas temperaturas se les exigirá a los dueños de los animales proporcionar un mejor sitio de sombra y agua para evitar así los golpes de calor y sufrimiento de los mismos.

En tanto, la funcionaria judicial comunicó:

“En uso de mis facultades he dispuesto que todo personal policial que en ocasión de patrullaje o tome conocimiento a través de denuncias, etc, de que existen animales a la intemperie y en virtud de las olas de calor existentes de público conocimientos y que dichos animales se encuentren a la exposición de rayos solares, se conmine a los dueños y/o propietarios de los mismos a que se los resguarde, bajo la sombra, a considerarse caso omiso encuadrado dentro de lo estipulado en la Ley N° 14.346 en la figura de maltrato animal penado por la misma”, expresó la jueza y continuó: “En el caso de que sean animales expuestos a la intemperie y a los rayos del sol sin dueño conocido, se procesa a ubicar a los mismos bajo la sombra (equinos, caninos, caprinos, bovinos, etc.). Notifíquese a los Sres. comisarios, subcomisarios y personal policial”.

Trabajo en conjunto

Por tal motivo se expresó que se necesita de la ayuda de la población añatuyense y de zonas aledañas a que se solidaricen con los animales que se encuentren atados o imposibilitados de transitar libremente,. que se le suministre agua y cuidado correspondiente. Siendo que son seres que sufren los avatares de los intensos golpes de calor y que pueden verse afectado por el mismo. Y en tal sentido que los vecinos colaboren si es que ven algún animal en esa situación y reportarlo a las autoridades.

FUENTE Y FOTOS: Nuevo Diario