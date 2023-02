/ / EL FRENTE DE TODOS LE PEDIRÁ A CRISTINA KIRCHNER QUE REVEA SU POSTURA Y SEA CANDIDATA

"Ratificamos la unidad del Frente de Todos y la estrategia para evitar la proscripción de Cristina. Esto significa un plan de acción, crear una comisión para que ella desista de la voluntad de no participar en las elecciones como candidata", explicó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien actuó de vocero al término del encuentro a una hora inusual, lo mismo que la temperatura, muy baja para la época. El documento, trabajado en los días previos y pulido durante la reunión de cinco horas, se tituló: "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar". En el tramo referido a la vicepresidenta, subrayó: "No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular".

"En 2023 se enfrentarán dos modelos de país. La Argentina de un progreso compartido, democrática e igualitaria; y el anacronismo de una derecha que concibe al país como una plataforma de negocios para unos pocos", sostuvo el documento distribuido, que reconoció como tarea primordial "continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor". Admite que eso formó parte del contrato electoral de 2019 pero "estos cuatro años de gobierno se vieron atravesados por circunstancias externas, como la pandemia y la guerra, que agravaron la situación de una economía devastada y sometida a un endeudamiento salvaje por el gobierno de Macri".

En el documento quedaron planteadas las PASO como la herramienta institucional para "sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común". Claro que el planteo de la competencia interna tenía que ver con la situación previa a la reunión, con varios posibles postulantes en equilibrio. La posibilidad de que Cristina sea candidata cambia el escenario.

Del encuentro en la sede del PJ Nacional participaron 33 dirigentes en representación de los distintos espacios internos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner, la aparición sorpresa de la reunión. Así, los representantes kirchneristas resultaron más de los esperados y desde el vamos pusieron sobre la mesa la situación de la vicepresidenta, planteándolo como la situación prioritaria que debía tratarse.