Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este lunes en Avenida 33 de Presidencia Roque Sáenz Peña. Tres vehículos resultaron involucrados y uno de ellos terminó sobre la vereda. Afortunadamente no hubo que lamentar lesionados.
Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 11.20 horas, efectivos de Comisaría 1º intervinieron en un accidente de tránsito en Avenida 33 y calle 8 del Barrio San Martín.
Al llegar al lugar, los uniformados recabaron testimonios de ciudadanos que informaron que se produjo una triple colisión, siendo partícipes 1 automóvil Volkswagen Gol Trend, guiado por un hombre de 73 años, domiciliado en Lote 25, Colonia Pampa Napenay; 1 automóvil Chevrolet Corsa Classic, color blanco, conducido por un hombre de 49 años domiciliado en el Barrio Ginés Benítez y 1 camioneta Toyota Hilux 4x4, no registrándose lesionados.
Periodismo365