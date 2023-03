/ / AVIA TERAI: SACRIFICAN 250 GALLINAS Y PATOS POR GRIPE AVIAR. FORMAN COMITÉ DE EMERGENCIA EN SÁENZ PEÑA

El SENASA confirmó que como consecuencia de dos casos confirmados de gripe aviar en Avia Terai, se vieron obligados a sacrificar 250 gallinas, pavos y patos de minifundistas para evitar que se propague el virus. Cabe recordar que la enfermedad ingresó al país en febrero, por las rutas migratorias de aves silvestres que vienen del norte, específicamente de los Estados Unidos y Canadá, donde hace varios años ya está presente.

"Yo ahora me encuentro hace dos semanas en Presidencia Roque Sáenz Peña donde hemos formado el Comité de Atención de Emergencia, agradecemos a la Sociedad Rural que nos ha permitido el uso de las instalaciones y de un amplio salón donde trabajamos un equipo de más de 10 personas con técnicos de Chaco y Formosa, y además tenemos un equipo de rastrillaje y de sacrificio entre otros", reveló Macías.

El funcionario agregó que los casos de Avia Terai se dieron en la zona periurbana, "son las últimas casas en zonas de quintas cercanas al cementerio, y unas personas habían adquirido aves al establecimiento donde dio el primer caso positivo de gripe aviar. Se recabaron muchos datos e informaciones y el mismo señor del primer caso nos comentó que el problema empezó ahí porque era uno de los pocos lugares donde hace un mes atrás tenían agua. Son represas donde llegaban aves silvestres que tenían contacto con las aves domésticas de este señor como patos, gallinas y pavos. Y el pato silvestre es el que trae el virus y así llega a las aves de traspatio de las personas".

Macías detalló que el primer caso positivo es rural "y sin saber el productor vendió a un segundo, aves infectadas. El virus no se transmite ni por la carne ni por los huevos. Estamos preocupados haciendo un intenso rastrillaje con varios equipos casa por casa, realizamos encuestas a los productores con el acompañamiento de Gendarmería, haciendo un trabajo fuerte con todas las instituciones. Por suerte todo el resto de las muestras dieron negativo pero el virus está en los animales silvestres. Hay grandes olas migratorias que bajan a descansar y entran en contacto con las aves locales de traspatio. Pero hay un tercer nivel que realmente preocupa mucho y son las granjas comerciales. Ahí hay que trabajar mucho con la bioseguridad, hacer un esfuerzo enorme y trabajar con las grandes empresas. El personal se ducha se cambia debe tener una ropa especial para entrar, no pueden entrar aves silvestres, tener todo limpio, el pasto corto y no tener encharcamientos, reforzar la bioseguridad y que el virus no ingrese a los galpones donde están las aves porque ahí empieza el problema", indicó.

El coordinador del SENASA sugirió que "ningún animal que tenga una enfermedad debe consumirse, aún cuando sabemos que el virus no se transmite ni por la carne ni por los huevos. Siempre es recomendable saber en donde fueron criados los animales, no se recomienda comprar por publicaciones en Facebook pollos ni cortes de carne, embutidos ni chacinados sin saber de donde viene la carne que se está consumiendo. Todo eso debe tener rotulación y estar controlado por el SENASA. Nosotros nos encargamos hasta la puerta del frigorífico pero la inocuidad debe ser responsabilidad de la cadena de venta".

"Todo está en proceso de estudio, la Argentina es uno de los primeros países que ha detectado el virus de la gripe aviar en el estrato de los animales silvestres no como en otros países que se detectaron ya dentro de las granjas donde ha ocasionado gran mortandad en la parte comercial, muriendo millones de aves produciendo pérdidas millonarias para los productores de Europa y Estado Unidos. Se cree que es por el cambio climático y la escasez de agua, lo que ha provocado que las aves cambien sus rutas migratorias transportando el virus transmitiendo a las aves más chicas de la zona. No se recomienda en estos momentos tener aves como mascotas, las aves deben estar en libertad. No tocar aves que están enfermas ni tampoco estar en contacto con aves silvestres. Nos va a costar unos años esta investigación ya que el virus puede diezmar poblaciones enteras de aves silvestres", añadió finalmente.

