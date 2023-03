/ / (videos) SÁENZ PEÑA: UNA ALUMNA HERIDA TRAS BRUTAL PELEA EN UN COLEGIO SECUNDARIO

"Los directivos llamaron a la ambulancia porque una de las alumnas quedó herida en el rostro. Son niñas de primer año del Colegio Secundario conocido popularmente como 'Bachi 3'. Problemas externos a la institución educativa los trasladaron al interior del Colegio. Este jueves no asistieron a clases", confirmó a Periodismo365 la profesora María Cristina Lickiewicz, Directora de la Regional Educativa IV de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Con respecto al episodio de violencia, la Directiva de Regional Educativa explicó a Periodismo365 que "ayer a la mañana, sobre el mediodía, en uno de los pasillos adentro del Colegio se encontraron niñas de primer año que pertenecen a dos familias. Son dos hermanitas y dos primitas que ya tienen sus problemas particulares que vienen de afuera de la institución, y en ese momento se desató esta situación de violencia. No son situaciones normales pero se da esta complejidad porque es lo que ocurre en el mundo afuera. Nosotros tenemos una ley de Educación Secundaria obligatoria, que justamente obliga a la escolarización de los niños y adolescentes en el derecho de acceso a la educación", evaluó la profesora Lickiewicz.

La directiva detalló que el episodio de violencia donde las alumnas se trenzaron a golpes, tomándose de los pelos para después terminar revolcadas en el piso mientras proferían gruesos insultos y epítetos irreproducibles; comenzó "en el momento que venían del recreo para ingresar al aula y hubo intervención de los docentes y auxiliares docentes para separarlas. No hubo denuncia policial, tenemos que gestionar pedagógicamente en esta cuestión y la Escuela trabaja en los acuerdos de convivencia. Se va a conversar sobre el tema y enseñarles a los niños a gestionar de otra manera la resolución de conflictos", aclaró.

En ese contexto, la Directora de la Regional Educativa IV confirmó a Periodismo365 que "hay una niña que se había golpeado la nariz y los directivos de la Institución llamaron a la ambulancia, pero intervino la madre y gestionó particularmente la atención médica. Hoy jueves las 4 niñas no fueron al Colegio por una decisión no de la Institución sino de la familia. No hubo sanciones porque no cabe que en la Escuela suceda esto. Ahora ellos van a tener que ver como resuelven sus conflictos porque es un comportamiento social que se está dando no solamente en el ámbito escolar", remarcó finalmente.

Periodismo365