/ / SÁENZ PEÑA - APUÑALAN A DOCENTE JUBILADO EN INTENTO DE ASALTO: "ME SALVÉ QUE ME MATEN"

Ayer, un jubilado circulaba en su motocicleta por Avenida 28 rumbo a su casa cuando de repente fue interceptado por dos delincuentes armados. Los malvivientes le propinaron un brutal empujón provocando que el hombre caiga en una feroz rodada sobre el pavimento. El jubilado quedó tirado en el piso pero siempre aferrado del manubrio de la moto para evitar que se la roben. Aún así, desde el suelo forcejeó con los ladrones y eso los enfureció a tal punto que uno de ellos sacó un puñal de entre sus ropas y lo atacó. "Me tajeó la campera en los brazos y eso me salvó, pero también me apuñaló en la mano para que suelte la moto. Me hizo un corte profundo en la mano pero resistí igual hasta donde pude para defender mi moto. Justo en ese momento doblaron unos automóviles que los encandilaron, entonces me dejaron y huyeron rápidamente. Yo creí que me mataban ahí nomás porque estaban totalmente violentos y dispuestos a todo. No les ví las caras porque tenían cascos colocados", detalló la víctima a Periodismo365, a la vez que compartió en redes sociales el desagradable suceso que le tocó vivir. También el hombre aportó fotografías para los lectores de Periodismo365

"Yo transitaba en mi moto Corven Energy, color rojo, nueva; cuando al llegar a la Avenida 28 esquina 21 del centro, me interceptaron dos delincuentes armados con puñales, que también se movilizaban en una motocicleta de 110 cc. Ahí nomás se me pusieron a la par y con un feroz empujón me hicieron caer con la moto y su intención era robarme mi moto. Opuse resistencia y ahí se pusieron más malos todavía y empezaron a propinarme una paliza. Yo no soltaba mi moto entonces ahí me apuñalaron estando yo indefenso en el suelo", afirmó

El hombre agregó que más tarde fue "hasta la Sala de Primeros Auxilios del Barrio Puerta del Sol donde me hicieron las curaciones. No hago la denuncia en la Comisaría porque no se pudo consumar el robo de mi moto, y seguramente mi caso como tantos otros iba a caer en lo que se llama puerta giratoria, entonces no voy a andar perdiendo tiempo de balde. Les agradezco mucho a ustedes como medio de prensa por preocuparse más que nada por mi salud porque ahora me duele todo el cuerpo", cerró el jubilado.

