/ / (video) SÁENZ PEÑA: EL INTENDENTE CIPOLINI RECIBIÓ A LA ESTUDIANTE ASALTADA EL DOMINGO

Cipolini aseguró que "como Municipio no decidimos en qué momento pueden o deben actuar las fuerzas de seguridad, no somos el servicio de justicia por lo que no podemos decidir quién entra o quién sale de la cárcel, no podemos solucionar el problema de sobrepoblación en la alcaidía. Tampoco tenemos la autoridad para decidir qué causas se archivan y cuáles siguen su curso, ya eso es competencia de las fiscalías. Son cuestiones que nos exceden en las responsabilidades".

Remarcó que "en lo que sí podemos aportar es en la prevención. Ese es el eslabón de la cadena de seguridad en el que venimos trabajando con múltiples acciones. Actualmente, Sáenz Peña tiene 383 cámaras de videovigilancia, de las cuales 61 están en zona universitaria. Sabemos no evitan los robos, pero sí contribuyen a su esclarecimiento y en muchos casos a su prevención. También instalamos alarmas vecinales en los barrios (hay 7 en la zona universitaria) y realizamos reuniones continuamente con los vecinos para coordinar acciones preventivas. Además, realizamos operativos de control en la zona, marcando presencia con el objetivo de disuadir a los delincuentes", agregó.

"Somos conscientes de que todas estas acciones del Municipio no alcanzan mientras no haya consecuencias para los responsables de estos hechos. Por eso, seguiré insistiendo al gobierno provincial con los pedidos de mayor seguridad para los saenzpeñenses, que nos devuelvan la tranquilidad que supimos tener en nuestra ciudad", cerró el Intendente de Sáenz Peña.

