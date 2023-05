/ / (video) SÁENZ PEÑA - SIGUEN LOS ATAQUES A COLECTIVOS URBANOS: "HUBO QUE CAMBIAR RECORRIDOS"

"Todas las semanas nos atacan y rompen vidrios de las unidades. Hace pocos días como consecuencia de eso, tuvimos que cambiar recorridos en algunos ramales y muchísima gente se quedó sin el servicio. No puede ser, así no se puede trabajar, no se puede vivir con tanta delincuencia en las calles", manifestaron fuentes consultadas por Periodismo365.

"A una pasajera le cayó todo el vidrio encima pero de milagro no la lastimó ni tampoco el proyectil que podría haberle impactado en la cabeza. Son vándalos, inadaptados sociales que tiran hondazos generalmente con bolas de acero de ruleman de gran tamaño. Un impacto de esos puede matar a una persona. Me quedé en el lugar a ver como estaba el resto del pasaje y si no había heridos, luego seguí el recorrido pero sin levantar pasajeros. Los delincuentes eran dos y salieron corriendo hacia los pastizales altos y se perdieron ahí", explicó el chofer a Periodismo365.

Otras fuentes consultadas aseguraron que "hubo que cambiar el recorrido de algunos ramales por el ataque de vándalos, y entonces en algunos barrios populosos y alejados del centro. Ahora mucha gente se quedó sin el servicio por culpa de unos inadaptados sociales".

Periodismo365 - MULTIMEDIA: Gentileza Gustavo Ramela