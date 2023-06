/ / CAPITANICH ES EL CANDIDATO MÁS VOTADO EN LAS PASO DEL CHACO. POLINI AVENTAJA A ZDERO

Con casi el 30% de mesas escrutadas, el actual gobernador Jorge Capitanich, candidato a la reelección por el Frente Chaqueño, es el más votado de las PASO en la provincia del Chaco. En tanto, a esta hora Juan Carlos Polini se imponía a Leandro Zdero en Juntos por el Cambio. El CER de Gustavo Martínez se posiciona como tercera fuerza provincial.

Por otro lado, Gustavo Martínez, precandidato a gobernador por la Corriente de Expresión Renovada (CER) convertía a su fuerza política en la tercera de la provincia con casi 9.500 votos. Un dato llamativo es que el voto en blanco obtenía para la categoría de gobernador más de 13.600 votos, convirtiéndose “virtualmente” en la tercera fuerza de unas PASO en que la participación se ubicó entre el 52 y el 53 por ciento del electorado.

Capitanich: “La democracia se fortalece con cada elección”

“Respecto a listas individuales, duplicamos en número de votos a la que nos sigue, desde el punto de vista de Juntos por el Cambio”, aseguró Capitanich, en una conferencia de prensa brindada después de las 23 de este domingo en la sede del Partido Justicialista del Chaco.

Por otro lado, consideró que no se puede precisar aún si la lista del Frente Chaqueño supera a la suma de las dos listas de Juntos por el Cambio. “Lo importante es que la democracia se fortalece con cada elección, con la participación de toda la ciudadanía, así que quiero transmitir un cálido y afectuoso saludo y un gran reconocimiento a todos nuestros votantes; agradecer muy especialmente a todos los militantes que nos han acompañado, a los fiscales de mesa, fiscales generales, a nuestros precandidatos, un gran esfuerzo de trabajo, de coordinación, de logística, de amor por la camiseta. Porque esto es realmente un entrañable amor y afecto por nuestro pueblo y nuestra comunidad chaqueña”, señaló el ahora candidato a gobernador por el Frente Chaqueño.

“Hemos sido atacados e injuriados”

Por otro lado, el mandatario chaqueño aseguró que “el pueblo chaqueño sabe que conmigo y con todo nuestro equipo cuenta con personas con vocación de servicio para construir, nunca para destruir, que aceptamos siempre las críticas de buen modo. Hemos sido atacados e injuriados de una manera muy doliente”.

“Son las cicatrices de la política pero que también nos obliga a pensar una perspectiva de la democracia pluralista en donde la libertad de expresión debe existir pero no los sistemas de agresiones permanentes porque eso no es constructivo ni para la democracia ni para la sociedad”, subrayó.

En ese sentido, Capitanich advirtió que “somos personas de carne y hueso, que tenemos familia, que cuando nos atacan y nos agreden, nos afecta. Pero así como tenemos un corazón grande para entender y consternarnos con el dolor ajeno con nosotros tienen que tener cierta consternación por el daño que provocan porque nada es gratis en la vida y nosotros sabemos muy bien como sufre nuestra familia los ataques agraviantes, las injurias y las calumnias y cuando pretenden transformar la mentira en verdad”.

“Esas cosas, en algún momento, sin odio de por medio, debe formar parte de un proceso de análisis de la sociedad argentina, del pueblo argentino, y de cada una de nuestras comunidades. Yo he sido muy atacado, injuriado vilmente, siempre he tenido una actitud de corazón para no contestar los agravios”, sostuvo.

En ese contexto, expresó su deseo en que para la próxima campaña electoral “los candidatos en vez de agredir, se dediquen a proponer. Si nosotros tenemos mejores ideas, mejores equipos y que puedan ser demostrados mejores que nosotros, pero bienvenidos sean; por el pueblo chaqueño, todo. Eso no les quepa la menor duda. Nosotros siempre vamos a construir positivamente”.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día