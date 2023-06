/ / SÁENZ PEÑA - LÍNEA 1 INICIÓ PARO POR TIEMPO INDETERMINADO: "EL MUNICIPIO NO AUTORIZA AUMENTO DE BOLETO"

En un nuevo foco de conflicto que afectará a miles de usuarios pero también a los más de 60 trabajadores y sus familias, la empresa de colectivos urbanos Línea 1 San Roque, de Presidencia Roque Sáenz Peña decidió paralizar el servicio por tiempo indeterminado a partir de este jueves. "No tenemos ni para el gasoil. El Municipio no nos autoriza el aumento del precio del boleto urbano por lo tanto nos desfinanciamos y así no se puede seguir. Desde septiembre del año 2022 venimos elevando notas al Intendente pero lamentablemente tenemos que llegar ahora al paro total por falta de respuestas", afirmó Julián Vilar, socio gerente de la única empresa de colectivos urbanos que circula en nuestra ciudad.

"Todavía no actualizaron las tarifas, nosotros venimos presentando con la administración de la Empresa, diversas notas desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, el 20 de enero de este año, en marzo, en abril y en mayo dos notas. Ya ahora las del 15 y 17 de mayo fueron el ultimátum porque no se puede seguir prestando el servicio con 54 pesos que es una miseria. Tenemos un boleto promedio de 27 pesos con los que no se compra ni un caramelo. Esa es la realidad, nos han desfinanciado. Ahora esperamos urgente algún tipo de reunión con el Intendente de Sáenz Peña, con la Cámara CETACH, la UTA y la Empresa para poder solucionar esto lo antes posible. Pero si no hay un arreglo por escrito quedamos en manos de Dios", sentenció Julián Vilar en la noche de este miércoles.

Periodismo365