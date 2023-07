/ / ALERTA METEOROLÓGICA: EL GOBIERNO RECUERDA VÍAS DE COMUNICACIÓN ANTE PRONÓSTICO DE TORMENTAS

Las líneas de comunicación del Gobierno provincial ante cualquier eventualidad son: Bomberos: 100; Emergencia Médica: 107; Sistema Policial: 911; Defensa Civil: 103; APA: 3624419990; Asistencia Social: 3624024802; Secheep: 0800-7777-589 o Whatsapp 3644377044; MIRAME: 0800-888-6472.

El pronóstico para este miércoles 12 indica fenómenos más intensos en el sudeste de la provincia, incluyendo el Área Metropolitana del Gran Resistencia, con posibilidad de mejoras hacia la noche. El viento será del sudoeste y las temperaturas rondarán entre los 10 y 18 grados centígrados (ºC).

Para el jueves 13, se espera un cielo ligeramente nublado y despejado por momentos, con neblinas matinales. El viento será del sector sur y se prevén temperaturas en marcado descenso, rondando entre los 6 y 14 grados centígrados, alcanzando los 3 grados de mínima y 16 de máxima durante el viernes 14.

A la vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas de variada intesidad para los siguientes departamentos chaqueños: Chacabuco; Comandante Fernández; 12 de Octubre; 2 de Abril; Fray Justo Santa María de Oro; General Belgrano; Independencia; Libertador General San Martín; Mayor Luis Jorge Fontana; 9 de Julio; O'Higgins; Presidencia de la Plaza; Quitilipi; San Lorenzo; Sargento Cabral; Tapenagá; y 25 de Mayo.

La misma detalla que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Se estiman valores totales de precipitación entre los 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ante ello, el SMN recomienda: no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

Líneas de comunicación del Gobierno Provincial y recomendaciones

El Gobierno Provincial cuenta con las siguientes líneas de comunicación para que la población pueda utilizarlas ante cualquier eventualidad: Bomberos: 100; Emergencia Médica: 107; Sistema Policial: 911; Defensa Civil: 103; APA: 362 4419990; Asistencia Social: 362 402-4802; Secheep: 364-437-7044; MIRAME: 0800-888-6472.

Además, desde las diferentes áreas dieron a conocer algunos recaudos a tener en cuenta en caso de tormentas eléctricas y vientos fuertes, como permanecer en el hogar o en algún lugar cerrado; desconectar servicios de electricidad; cerrar ventanas, cortinas y asegurar las puertas que dan al exterior.

