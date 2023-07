/ / ALLANAN GATO NEGRO: EL LOCAL COMERCIAL DE CÉSAR SENA Y CECILIA STRZYZOWSKI

El comercio es intervenido a través de un operativo policial en el que el fiscal Jorge Cáceres se encuentra presente, a horas de que se conoció que la sangre en la casa de los Sena pertenece a la joven de 28 años.

El despliegue incluyó el corte de tránsito en la calle donde se aloja en el lugar donde interviene la División de Investigaciones Complejas. Según adelantó el fiscal interviniente, se hará entrega del inmueble luego de la intervención, realizada para descartar que hubiesen elementos de interés en la causa.

Gato negro había sido inaugurado en noviembre por la pareja, sin embargo, cuatro meses después de su apertura, optaron por cerrarlo. "No sé por qué lo cerraron", había declarado Gloria Romero, madre de la mujer asesinada, a Diario TAG de la capital chaqueña.

La joven de 28 años ahorró durante meses con la colaboración de su pareja, César Sena, para lograr la puesta en funcionamiento del local. Se trataba de una cafetería "pet friendly", donde los clientes podían acercarse junto a sus mascotas.

La cafetería fue formalmente habilitada el 28 de noviembre por la Municipalidad de Resistencia a nombre de Cecilia Strzyzowski y comenzó a funcionar "bastante bien". Según detalló Gloria Romero a Diario TAG, el local ya se estaba haciendo de clientela y durante los dos primeros meses ella colaboró con la atención del lugar.

"Andaba bastante bien, no sé por qué lo cerraron. Esa pregunta me la hice yo", explicó la mamá de la joven desaparecida en Resistencia hace casi un mes. La pareja decidió a cuatro meses de la inauguración cerrar Gato Negro. "Una cuestión" de la pareja habría sido el motivo de ello. "Decía que supuestamente no funcionaba", contó Gloria.

César y Cecilia decidieron vender el fondo de comercio y esta última fue quien difundió a través de las redes sociales que el local (mediante una publicación en un grupo de compra y venta de Resistencia el 16 de marzo), se encontraba en venta.

