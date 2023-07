/ / AVIÓN NARCO: "ES EVIDENTE QUE HABRÍA UNA CONEXIÓN EN LA PROVINCIA DEL CHACO PERO TODO ES OBJETO DE PERICIA"

La Policía del Chaco, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, junto con la Gendarmería, investiga la caída de un avión en horas de la siesta de ayer, en cercanías de la localidad de Avia Terai. Al respecto, el juez federal de Sáenz Peña, Ricardo Mianovich, dialogó con el móvil de CIUDAD TV sobre algunas directivas que se tienen en medio de la investigación que transcurre minuto a minuto. "Se están viendo las rutas y todo lo de interés a los fines de dilucidar las posibles bandas que estén operando en la provincia", afirmó.

“Lo que se sabe es que es un avión de procedencia de Bolivia, con matrícula boliviana, precipitada a tierra en el día de ayer con 324 kilos de cocaína. Se están viendo los motivos, rutas y todo lo que sea de interés a los fines de dilucidar las posibles bandas que estén operando en esta parte de la provincia”, apuntó.

Consultado sobre el recorrido que habría hecho la aeronave, dijo que es parte de la investigación, “a objeto de pericia”. “Entiendo que lo va a hacer aeronáutica o la misma Gendarmería, si intentaba aterrizar o bien despegar de ese sector”, sostuvo. “Sabemos que es una avión de tamaño pequeño, muy cargado. El tema peso hay que considerar porque se torna inestable a esa altura. Eso es objeto de pericia y, en base a eso, vamos a tener un margen mejor, un panorama respecto a cómo operaba esta banda”.

Sobre los testigos que aportaron que se trataría de dos personas a bordo y que lograron huir en una camioneta, afirmó: “Son dos personas que se dieron a la fuga, aparentemente con apoyo terrestre de vehículos y todo eso está alertado a la Policía del Chaco. Tengo entendido que era una camioneta. Peor no te olvides que es un lugar transitado, pudieron haber otros vehículos que no guardan relación con la causa. es todo muy reciente, es todo objeto de investigación. Más allá de eso, queremos ver con el correr del día de hoy, qué es lo que se va a determinar en base a las directivas que dio la Fiscalía de Sáenz Peña”, declaró. “Es evidente, indudablemente, que habría una conexión de la Provincia del Chaco y de esa zona, pero no hay nada concreto”, indicó.

Dijo que según las declaraciones de testigos, “salieron caminando, en principio no habría lesionados. Sé que mandaron a peritar adentro para hacer todo tipo de análisis y pruebas que hayan. Pero, reitero, es reciente, pero esas personas habrían salido por sus propios medios, caminando. Presumo que no estaban lesionados de gravedad”.

Consultado sobre un pedido de exhorto al Gobierno boliviano por tratarse de una nave matriculada en ese país, explicó que se trata de delitos complejos, por tanto, “las mismas Fuerzas de Seguridad lo están requiriendo en virtud de los convenios recíprocos que tienen entre Fuerzas. Se ponen en contacto con las Fuerzas de otros países, en este caso de Bolivia, y se van aportando los datos necesarios. En este caso es Policía del Chaco con Gendarmería, en forma conjunta trabajando. Y sé que tuvieron comunicación con las Fuerzas del vecino país”. “Se investiga toda la zona, no se puede descartar nada porque no sabés si viene de Bolivia y emprende hacia otro lado, hacia otro país. Es una zona limítrofe donde, obviamente, los vuelos pueden cambiar y tener direcciones variadas. Ésta, concretamente, es de procedencia boliviana”.

También agregó que son dos versiones sobre el hecho, aunque como “información muy fría”. “Una es que fue robada y la otra que despegó de Bolivia sin ser robada. Pero eso, reitero, está muy frío. Es la Fuerza la que está comunicada con las de Bolivia y, en base a eso trae la información a Fiscalía y Fiscalía me la remite a mí. O nos remiten en forma conjunta y vamos analizando”.

Las Fuerzas de Seguridad se encuentran realizando en paralelo tareas de campo. “Hay testigos que han visto sobrevolar a muy baja altura a este avión. No sabemos si es porque despegó o porque estaba por aterrizar y tirar el bulto”. “Todo es objeto de pericia porque el tamaño de la aeronave, por la cantidad de peso que tiene, a una velocidad baja y de escasa altura se le torna inestable. Pero los vecinos sí han manifestado que la vieron y eso es tarea de campo de las Fuerzas de Seguridad”, apuntó.

Consultado sobre situaciones previas que puedan llegar a sostener que hay antecedentes en la zona sobre este tipo de vuelos, afirmó que sí hay investigaciones al respecto y que entienden que “todo puede estar relacionado”. “No es común el robo de un avión que vaya hacia otro país limítrofe y que ahora aparezca esto. Todo tiene un entramado para ir dilucidando de la mejor manera posible y tratando de llegar a un final que pueda desbaratar lo que se pueda. No hay que descartar nada. Hoy, tenemos esto”, dijo y destacó el trabajo de las Fuerzas de Seguridad.

Respecto de los ladrillos de cocaína y si poseen alguna característica propia, distintiva, sostuvo que “la pureza la determinará el narcotest. Pero sí se sacaron las muestras. Sé que tenían una inscripción, de una persona flaca, delgada, como un hombre”. Recordó que el año pasado, en otro secuestro de ladrillos, llevaban la figura de un delfín. “Esta es una persona, aparentemente delgada con barba. La Fuerza no me lo ha dicho como algo significativo, pero seguramente estará plasmado en los informes respectivos”.

Sobre el destino de la mercadería, afirmó: “No se sabe, no te puedo confirmar nada. Estamos en donde se encontró, donde se precipitó la aeronave. En base a eso, como continúe la investigación, se podrá ir viendo cuál era el destino final de esa droga”.

“Es una preocupación”, dijo en cuanto al episodio en sí y a operaciones de este tipo en territorio chaqueño, de todos los Poderes del Estado. “Es un tema que preocupa, por supuesto. Hubo reuniones importantes acá en el Chaco respecto al trabajo conjunto de todos los que integramos la justicia para combatir este flagelo. Lo bueno es que están trabajando en conjunto las Fuerzas y es el camino correcto para tratar de combatir el flagelo de la droga”, manifestó.

