/ / EL GOBIERNO ENTREGA AULAS DIGITALES MÓVILES A 51 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PROVINCIA

El acto contará con la presencia del gobernador. La iniciativa busca dotar con herramientas tecnológicas a las y los estudiantes futuras y futuros profesionales, para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).

En total 51 institutos de Educación Superior de la provincia recibirán equipamiento consistente en netbooks, entre otros insumos, en cumplimiento de una línea de Conectar Igualdad que se desarrolla de manera coordinada con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).

Cada Aula Digital Móvil consta de 1 carro, 1 proyector, 1 lámpara de repuesto, 1 acces point, 1 pendrive, 1 impresora multifunción, 2 tintas para impresora, 1 all in one, 1 pizarra digital y 25 netbooks.

Luego del acto, los equipos de las Subsecretarías de Planificación del Sistema Educativo, Ciencia y Tecnología, y, de Formación Docente e Investigación Educativa, ambos de la Provincia, generarán espacios de trabajo de sensibilización con docentes y estudiantes sobre el uso de las ADM con respecto a aspectos técnicos y pedagógicos.

