/ / SÁENZ PEÑA: MOTOCHORROS ASALTARON A UNA ESTUDIANTE DE LA UNCAUS

No cesan los asaltos y robos a estudiantes universitarios en Presidencia Roque Sáenz Peña. Muchos de ellos son de otras ciudades e incluso de otras provincias y llegaron a nuestra ciudad en busca de obtener un título profesional. Lamentablemente el accionar de la delincuencia hace que baje la moral de los jóvenes y a la vez se acreciente el temor a ser asaltados y golpeados. Pasado el mediodía de este lunes, una estudiante universitaria salía de su departamento ubicado a dos cuadras del Hospital 4 de Junio. "Estaba en la vereda frente a la entrada de mi departamento esperando que venga el remis que ya había pedido para ir a la Facultad, cuando llegaron dos delincuentes y me asaltaron en cuestión de segundos. Necesito recuperar mi mochila porque ahí tenía material de estudio y todo lo que había preparado para el parcial de hoy, todo lo que tanto trabajo me costó. Ahora tengo mucho miedo de salir a la vereda", lamentó la víctima a Periodismo365, agregando que de milagro no resultó lesionada. Ocurrió esta tarde en el Barrio Yapeyú de nuestra ciudad.

De repente fue sorprendida por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de 125 cc., color negro, ambos con camisetas de futbol y gorritas. El acompañante bajó rápidamente y de un tirón le robó su celular Samsung A03, color negro con funda transparente. Pero no conforme con eso también le sustrajo su mochila, color negro, conteniendo 6.000 pesos en efectivo, 1 calculadora científica, 1 tarjeta de crédito, llaves de su departamento, lápices, carpetas y material de estudio. Luego huyeron en dirección al oeste del Barrio Yapeyú. Cabe remarcar que el atraco fue perpetrado a plena luz del día y a cara descubierta.

Periodismo365