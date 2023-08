/ / (videos) SÁENZ PEÑA - CON UNA MOTOSIERRA, ESTABAN ROBANDO UN TECHO COMPLETO: LOS DESCUBRIERON "IN FRAGANTI"

En la noche de este martes, utilizando una motosierra de gran tamaño y elementos de corte, dos delincuentes estaban desmantelando el techo completo de una construcción en el predio del gremio ATSA (Sanidad), ubicado en la periferia de Presidencia Roque Sáenz Peña. Osmar Ramos, Secretario Gremial de ATSA, explicó que llegó al predio de varias hectáreas "porque recibí un llamado anónimo donde me avisaban que estaban desmantelando una de las edificaciones que estamos haciendo para nuestros afiliados en ese lugar. Efectivamente, allí estaban tranquilamente y a sus anchas dos delincuentes desvalijando todo. Pero lo más grave es que con una motosierra de gran tamaño ya habían cortado varios tirantes para destechar de un solo saque a un salón que con mucho sacrificio construimos recientemente. Agradezco muchísimo el trabajo de los efectivos de la División Policía Rural Sáenz Peña que ni bien los llamé llegaron rápidamente y detuvieron a los malvivientes. Igual me faltan un montón de cosas que ya me habían robado", explicó Ramos a Periodismo365.

Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron "in fraganti" a dos malvivientes que utilizando una motosierra, estaban desmantelando el techo completo de un salón. El predio en cuestión tiene varias hectáreas "y fue adquirido hace poco tiempo y con mucho sacrificio por el gremio ATSA para allí construir un camping y lugar de esparcimiento para nuestros afiliados, ya que nosotros no teníamos un lugar así", indicó Ramos, quien ingresó al lugar acompañado de la Policía, logrando sorprender a dos ladrones que al ver a los efectivos intentaron darse a la fuga, pero fueron puesto bajo custodia inmediatamente.

"Los dos delincuentes estaban tranquilamente cortando con una gran motosierra los tirantes de madera colocados en la parte del techo y extrayendo los machimbres del lugar, montados en una escalera", detalló el gremialista.

Además, se halló en el patio una motocicleta tipo 110 cc., en la cual habían ingresado los malhechores al predio cercado. "A unos 30 metros, en la parte lateral de la construcción ya habían acomodados listos para ser trasladados, todos los machimbres. Lo que falta y no pudimos encontrar porque ya lo habían robado es 1 tanque de fibrocemento con capacidad para 1.000 litros de agua, también sustrajeron todos los elementos nuevos de un baño, inodoros, bidet, lavatorios, griferías, instalación eléctrica y 5 rollos nuevos de alambre tejido de 10 metros cada uno. Mañana de día vamos a ver qué más falta pero el perjuicio económico es importante", lamentó Osmar Ramos.

Se realizó Acta de Constatación, hallando la ventana y la puerta de acceso rotas y barreteadas. Por el hecho delictivo la Policía detuvo a dos malhechores de 27 y 32 años de edad, secuestrándose 1 motocicleta marca Appia, color negro, 1 escalera de fórmica tipo plegable de aluminio, 1 motosierra marca Sthil modelo MS361, color anaranjado con blanco con su respectiva espada y cadena, y 61 machimbres de unos 4 metros de largo.

Previo a ser examinado por el Médico policial en turno, los ladrones fueron trasladados hasta la Comisaría jurisdiccional junto a los secuestros mencionados. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero, en la causa por "Supuesto Robo en grado de Tentativa".

