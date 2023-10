/ / CHACO: DIPUTADOS DECLARARON EL 12 DE DICIEMBRE COMO DÍA PROVINCIAL DE LA CUMBIA CHAQUEÑA

El Parlamento chaqueño declaró el 12 de diciembre como Día Provincial de la Cumbia Chaqueña.

El autor de la iniciativa, el diputado del Frente de Todos, Rodrigo Ocampo, apuntó que el proyecto no solo sufrió las demora de los procesos administrativos sino que también se “una deuda histórica con la cumbia chaqueña”.

“Este género en particular, este estilo de música popular, es sin lugar a dudas el más escuchado y el que mejor nos representa. Así como los correntinos escuchan chamamé, los cordobeses escuchan cuarteto, en la provincia del Chaco este estilo y, en particular, este estilo dentro del género de la cumbia, ha permitido que muchísimas familias no solamente tengan la posibilidad de recrearse y del ocio, sino también la posibilidad de generar ingresos, de que sus familias trabajen”, destacó.

Aseguró que, “gracias a la figura de Juan Carlos Olmedo que estamos recuperando en esta ley, hace más de 50 años la cumbia chaqueña le da vida a muchísimas familias. En memoria de Juan Carlos Olmedo y de todos los que hicieron de la cumbia chaqueña una de las banderas de nuestra cultura popular, pido que podamos establecer a partir de esta ley que cada 12 de diciembre podamos tener un día de la cumbia chaqueña con el objetivo de que todos los municipios de la provincia puedan hacer un reconocimiento y un homenaje a cada uno de nuestros artistas populares”, sostuvo. “En nombre de los que hoy sostienen esto y también de quienes ya no están y aportaron mucho, pido que sea ley”, exhortó el legislador.

La ley establece que cada 12 de diciembre, la autoridad de aplicación deberá arbitrar los mecanismos pertinentes para realizar actividades referidas a la conmemoración de dicha fecha y a realizar difusión de las mismas, a través de las herramientas de comunicación oficial, a fin de resignificar el sentido cultural de nuestra cumbia provincial visibilizando el potencial del sector como fuente de generación de empleo, con posibilidades reales de crecimiento, arraigo e introducción al arte y la cultura de la música popular. También apuesta a publicitar y difundir la conmemoración del Día destacando el importante rol de la cumbia chaqueña en la realidad provincial; y a poner en valor y destacar la contribución a la música popular por parte de las distintas bandas y músicos e intérpretes dentro del género musical, además de establecer una agenda amplia y participativa de actividades alusivas para publicitar la producción de nuevas bandas de músicos chaqueños.

Un día pendiente para el heavy metal y el rock nacional

Por su parte, la diputada del CER, Andrea Charole, adelantó su acompañamiento al proyecto y recordó que también impulsa una iniciativa similar, que se encuentra en la Comisión de Educación, para declarar el Día Provincial del Heavy Metal.

Lo dijo también en ocasión de la muerte de “un legendario”, Ricardo Iorio, uno de los máximos referentes de este género en la Argentina, ocurrida este martes. “Tenemos también un proyecto de ley muy importante de rock nacional”, dijo la diputada y bregó por su aprobación en las sesiones venideras. “Es muy importante la música porque hay muchas bandas chaqueñas de este género, que tocan, que son muy jóvenes. Ojalá que podamos aprobarlo este año”, sostuvo.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día