/ / UNCAUS INVITA AL VI CONGRESO GRATUITO DEL CONSEJO FEDERAL DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y la Escuela de Gobierno y Negocios del Chaco Austral (ENCA), invitan a participar de este Congreso que se realizará con la temática “Cambio global, nuevos desafíos, agendas y diplomacias”, que se realizará en Avenida Rivadavia Nº 640 de la ciudad de Resistencia. El encuentro se desarrollará en los días 8, 9 y 10 de noviembre, de manera gratuita y abierta a todo público. Se otorgarán certificados de asistencia.

Este evento constituye la primera edición de este congreso en la región NEA y en Chaco. A través de ENCA, junto con el Consejo Federal de Estudios Internacionales, la provincia será sede de este importante evento académico, donde los investigadores, provenientes de distintas universidades e instituciones del país, discutirán avances y aproximaciones desde las relaciones internacionales, ciencia política, historia, etc. y el intercambio buscará, además, promover vinculaciones con instituciones y profesionales locales.

El tema central de este evento permitirá repensar algunas de las grandes temáticas relevantes en el ámbito global y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la región y la provincia de Chaco en su proyección global. En tal sentido, distintos espacios, como los que atienden a la política exterior argentina, la política internacional subnacional, ciencia y educación en el ámbito internacional, permitirán recibir los aportes locales y considerar también sus desafíos.

El congreso, de libre acceso, se desarrollará en una modalidad híbrida, con mesas presenciales y virtuales y está abierto al público en general. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/kyb4bJqV5i11LuT3A . Este registro permitirá a los participantes, obtener certificados al finalizar el Congreso.

Acerca de los disertantes

Entre los investigadores participantes de otras instituciones y provincias se encuentran Alejandro Simonoff (CERPI, IRI, IdIHCS, UNLP), Anabella Busso (UNR, CONICET), Elsa Llenderrozas (Directora de la carrera de Ciencia Política, UBA), Florencia Rubiolo (CIRCS, CONICET, UNC), Mariel Lucero (Directora de CERIMA/ Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, UNCuyo), Carolina Romano Buryaile (Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, UNSA), Carlos Juárez Centeno (Director de la Maestría en relaciones internacionales, UNC y Vicepresidente del COFEI), Maria Francesca Staiano (Coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI-UNLP; CLACSO), Cristian Lorenzo (Centro Austral de Investigaciones Científicas, CADIC-CONICET; Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, ICPA- Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Diego Navarro Drazich (Universidad Nacional de San Juan-CONICET), Paola A. Baroni (Universidad Empresarial Siglo 21/CARI), Federico Trebucq (CIECS,CONICET,UNC / UESiglo 21), Alejandro Safarov (Universidad Católica de Santiago del Estero - Sede Jujuy/DASS), Christopher Kiessling (CIECS,CONICET,UNC/UBP), Sabrina Olivera (Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el Sur de Asia, del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), Jorge Malena (Director del Comité de Asuntos Asiáticos, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), Juan Martín Fernández (ICCTI/UNCAUS), Daniela Torrente (ICCTI/UNCAUS), Augusto Abdulhadi (CONICET ENCA/UNCAUS), Patricia Kreibohm (UNCAUS; Secretaria General del COFEI), Ignacio Grassia (UNCAUS), Ezequiel Ramoneda (UNCAUS), Patricia Zachman (UNCAUS), Jorge Sabasta, UNCAUS; responsable de la organización del anterior congreso de COFEI en Santiago del Estero), Lía Rodriguez de la Vega (Directora de la Licenciatura en Estudios Internacionales, UNCAUS) y Gonzalo García Solá (Coordinador de la Licenciatura en Estudios Internacionales, UNCAUS), entre muchos otros.

Junto a ellos se contará también con la presencia de colegas de otros países, como Fernando Estenssoro Saavedra (Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile), Lin Hua (ILAS-CASS, China), Carlos Eduardo Martins (Universidad de Sao Paulo, Brasil, CLACSO), Fabio Ayres (Centro de Estudios de Frontera, Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil), etc.

De igual manera, el evento permitirá contar con la presencia de voces desde ámbitos diplomáticos, organismos internacionales y think tanks, como del canciller de nuestro país, Santiago Cafiero; el embajador Atilio Berardi (embajador argentino ante la Unión Europea), el Dr. Fabián Salvioli (ex-presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y primer jurista argentino en alcanzar esta distinción) y la Dra. Carola Ramón Berjano (vicepresidenta del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), en diálogo con el presidente del COFEI, Dr. Norberto Consani (director del Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP).

Al mismo tiempo, el evento también cuenta con la participación de diversos miembros de la red REDAPPE (Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior), entre ellos, Suyay Mathiu (Co-Coordinadora de la Comisión de China y Asuntos Asiáticos).

Se abordarán temáticas relativas a la política exterior argentina, la política internacional subnacional, Malvinas, terrorismo, cambio climático, Antártida, nuevas agendas y actores, derechos humanos, la paz, género, lengua, estudios espaciales y nucleares, diversas regiones del mundo, etc.

En el año 2006, durante el Tercer Congreso organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se gestó la idea del Consejo Federal de Estudios Internacionales, que terminaría concretando su constitución en 2009.

Desde su creación, el COFEI llevó adelante cinco congresos, realizados en La Plata (UNLP, 2014), Salta (UCASAL, 2015), Córdoba (UNC, 2017), Rosario (UNR, 2019), Santiago del Estero (UCSE, 2022). Como resultado de estos encuentros se estableció un diálogo permanente sobre las dinámicas internacionales en torno de diversas temáticas entre los distintos investigadores locales, sumando al diálogo también a colegas de instituciones universitarias del exterior de nuestro país, al tiempo que generando diversas publicaciones.

Acerca del Consejo Federal de Estudios Internacionales (COFEI)

Es un espacio consolidado de intercambio y debate académico, donde no solamente se articulan intereses de diversas líneas de investigación, sino que se busca interactuar con otros agentes sociales, tales como representantes del ámbito diplomático, la gestión de gobierno en general, think tanks, organizaciones de la sociedad civil, etc. Se construye en torno de una perspectiva federal que busca analizar, discutir y proyectar la articulación entre lo local (en sus distintos niveles) y lo internacional. Reúne a investigadores de diversas universidades de nuestro país, siendo esta la primera ocasión en que su congreso llega al NEA y al Chaco.

