/ / CHACO: EL GOBIERNO RATIFICA EL PAGO DE SALARIOS Y FLUJO FINANCIERO PARA MEDIO AGUINALDO Y HABERES DE DICIEMBRE

Tanto el gobernador Jorge Capitanich como el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons garantizaron la cancelación de los dos últimos salarios del año y de la segunda cuota del SAC. Repercusiones en medios de comunicación.

“Pago de noviembre se cancela el martes los haberes jubilatorios y el miércoles el personal activo”, confirmó Capitanich y agregó: “El flujo financiero de diciembre contempla el medio aguinaldo, haberes jubilatorios y salarios”. De esta manera, el gobernador del Chaco -que concluirá su tercer mandato al frente del Ejecutivo provincial este próximo 10 de diciembre- descartó algunas publicaciones en diversos medios de comunicación en las que se aseguraba que el gobernador electo Leandro Zdero habría puesto en duda la cancelación de los haberes de noviembre y próximamente de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocida como medio aguinaldo.

A la vez, el propio Zdero utilizó sus redes sociales para referirse a la cuestión: “Quiero llevar tranquilidad a los chaqueños”, dijo y añadió: “Cualquiera sea la circunstancia de las finanzas provinciales cuando tengamos que asumir el pago de aguinaldos estará garantizado. Mi prioridad será siempre la gente”.

“Chaco es una provincia ordenada en términos fiscales”

En la misma línea y a través de la red social X, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons amplió la información brindada por el primer mandatario chaqueño. Así, el legislador provincial electo aseguró que los recursos disponibles de diciembre serán de 81.000 millones y el aguinaldo es 20.000 millones. “La provincia del Chaco, es una provincia ordenada en términos fiscales. Los derechos de los trabajadores y jubilados no deben ser vulnerados”, destacó Pérez Pons en un posteo de las 18,59 de hoy.

“En diciembre, la provincia registrará ingresos aproximados de unos $81.000 millones de recursos nacionales y provinciales. Pudiendo afrontarse de esta manera el pago de aguinaldo (alrededor de $20.000 millones) y de los salarios de diciembre”, agregó el ministro. Y destacó: “Somos el gobierno que paga antes de fin de mes los salarios y jubilaciones, el de la cláusula gatillo a los docentes, el de más de 1.000 obras ejecutadas en toda la provincia, el de 15.000 empleos en la construcción, el del transporte público renovado y accesible para todos”.

Finalmente reconoció que habrá momentos difíciles en la Argentina, que “también requerirán que empujemos unidos para que pasen, pero nosotros siempre estaremos defendiendo lo que nos costó construir”. “Nunca estaremos del lado del ajuste del nuevo gobierno nacional, que pareciera que será avalado por la nueva gestión en la provincia. Estaremos siempre defendiendo los derechos alcanzados, no podrán llevarse puesto todo lo conseguido. Por último, el 28 y 29 de noviembre cobrarán nuestros jubilados y activos de la provincia”, concluyó

Algunas repercusiones en medios

En su cuenta de Instagram, NG Federal Tv publicó hoy que “el gobernador electo Leandro Zdero confirmó que no podrá pagar los aguinaldos de diciembre a la administración pública”. En la mañana de este domingo, el periodista Marcelo Rubiolo, mantuvo una reunión con el gobernador electo y confirmó que, “lamentablemente no podrán pagar los aguinaldos del mes de diciembre, apenas asuman el gobierno de la provincia del Chaco que deja hoy el contador Jorge Milton Capitanich”, agrega el posteo. Y concluye: “Sí bien destacó la predisposición del primer mandatario provincial, alertó que se viene un panorama muy desalentador, que llevará mucho tiempo recomponer, al mismo tiempo que lamento todavía no poder tener contacto con ningún representante del Gobierno entrante de Javier Milei, destacando la buena relación que sigue teniendo con la ex candidata a Presidente Patricia Bullrich, y con el propio Mauricio Macri, verdadero artífice de esta nueva coalición de gobierno”.

A su vez, la noticia la replica Diario 22, medio digital que agrega: “En referencia a esto, también profundizó sobre la crisis municipal y provincial e informó que apenas asuma, más allá de la intervención de las empresas públicas de servicios, no descartó la desaparición de los medios públicos, explicando que es uno de los principales pedidos que se hacen desde el gobierno recientemente elegido, privatización o cierre y despidos masivos para el 11 de diciembre. Ratificando además que más allá de buscar el consenso con la oposición, no descarta la aplicación de algún decreto para dar marcha atrás con los pases masivos a planta y con los ascensos recientemente realizados por el gobierno que deja la Casa de Gobierno el 9 de diciembre, acto oficial que será emitido en simultaneo por NG FEDERAL para todo el norte argentino, Cadena Federal y Diario 22”.

Por último, el reconocido comunicador social Julio Wajcman intentó llevar tranquilidad a la comunidad y posteó en sus redes: “Ni saben los números de la Provincia y supuestamente hablan que no pueden “ Pagar el Aguinaldo “ el mismo chip de otros gobernadores de JxC , si quisieron ser Gobernador es porque tenían todas las soluciones, no hay que hacer terrorismo con el asalariado Público !!!!! (sic)”.

FUENTE Y FOTOS: Agencia FOCO