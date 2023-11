/ / EL GOBERNADOR ELECTO DE CHUBUT ANTICIPÓ QUE NO PODRÁ PAGAR EL AGUINALDO Y MANDÓ UNA ADVERTENCIA A SUS SOCIOS DE JUNTOS POR EL CAMBIO

Ignacio Torres le echó la culpa a Massa por las modificaciones tributarias durante la campaña; adelantó que los gobernadores se plantarán para tener más representación en las decisiones del partido





El joven mandatario también marcó una advertencia a sus socios de Juntos por el Cambio, al sostener que la mesa en la que antes confluían todos los partidos “no va más” y que ahora los gobernadores van a asumir un rol central por la alta representatividad y territorialidad que tienen.

“Más allá del tema de Ganancias, de subir el mínimo, la discusión no está en la medida, está en de dónde sale la plata. Lo que hizo Massa fue una medida proselitista, de campaña, inconsulta y con la plata de las provincias. A Chubut le cuesta aproximadamente dos masas salariales, lo cual en este contexto es imposible afrontar siquiera el aguinaldo, ahora en el mes de diciembre”, anticipó Torres, próximo a asumir, en Radio Rivadavia.

Ratificó sus dichos cuando reiteró que en “estas condiciones” no es posible abonar el sueldo anual complementario. “Son muchas provincias las que están en esta situación producto de una irresponsabilidad, de haber dicho que se iba compensar coparticipando algunos impuestos, como siempre atando con alambre o parchando la coyuntura”, sostuvo incluso el chubutense.

En tanto, se mostró confiado de que si el tema se judicializa hay 90% de posibilidades de que se resuelva en favor de las provincias, pero lamentó el “trastorno de muchos meses” que implicaría ir a la Justicia para lograr la compensación.

“Esto debería resolverse como parte de esta transición, más allá de que Massa dijo que iba a compensarlo, debería ser Alberto Fernández quien por decreto lo resuelva y después se ratifica en el Congreso”, consideró Torres.

Seguro de que “hay sobrada jurisprudencia”, pidió que este gobierno resuelva “sus propias cagadas”, ya que alegó que esta administración centralizó las arcas “como hacía muchísimos años no se había hecho”, y generó así una matriz fiscal regresiva y distorsiva, que atenta contra las economías regionales. “Por lo menos como parte prioritaria debería resolverse este tema desde el Tesoro Nacional, no me parece que haya que haber alguna ingeniería fiscal coparticipando impuestos. Tiene que salir del Tesoro y compensarse para no comprometer la coparticipación”, indicó.

Compañero de Torres en el grupo de gobernadores, el próximo mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mostró cautela y -pese a que también arremetió contra Massa- aseveró que desde su administración “van a hacer el esfuerzo para pagar los aguinaldos y el mes de enero”

Las decisiones en Juntos por el Cambio

Por otra parte, y tras las declaraciones de otro de los electos, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, quien consideró que como Patricia Bullrich decidió ser ministra de Seguridad de la gestión de Javier Milei debería dejar la presidencia de Pro, Torres hizo sus valoraciones y mostró disconformidad con el funcionamiento actual de la toma de medidas en Juntos por el Cambio.

“No estamos en contra de decisiones personales, pero sí puedo garantizar que la configuración del poder en Juntos por el Cambio no va a ser la misma, esa mesa de Juntos por el Cambio no va más”, sentenció sobre el encuentro que nucleaba a todos los presidentes de los partidos que integran el espacio para definir temas cruciales.

“Los gobernadores ahora vamos a tener un rol central en la defensa de la estrategia parlamentaria, pero también política. Es impensado que actores que tienen un partido satélite, que alquilan cada dos años, se sienten en una mesa y tengan el mismo voto que un Pullaro o un Rogelio. Hay que ponderar la representación ejecutiva en más de diez provincias, y también los votos y la estructura. Es básico. No puede ser que en una misma mesa alguien que no tenía ni un concejal, tenía la misma voz que un gobernador de nuestro frente”, sentenció, a la vez que contó que el martes habrá una reunión del bloque de legisladores con los mandatarios provinciales para trazar “una agenda común” y para ver cómo van a trabajar de manera operativa hacia adelante.

Dijo, no obstante, que Mauricio Macri “tiene y va a tener un rol central” en el partido. “Estamos hablando de un expresidente, que tuvo mucho que ver con este último resultado. Creo que sí [va a tener un rol central] en Juntos por el Cambio y también dentro de la configuración del nuevo gobierno”, valoró.

Seguro de que se trazarán en la coalición “dos andariveles”, uno partidario y una mesa de poder, Torres insistió con que otros actores “no tienen nada que hacer” en este último espacio y marcó tajante: “Te puedo dar un ejemplo rápido: una Margarita Stolbizer no tendría nada que hacer”. Además pidió “priorizar una agenda federal” por sobre las “picardías de ‘me armo un partidito para negociar cargos’”.

Mientras, contó que junto al gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunieron con el futuro presidente de YPF, Horacio Marín, y que el flamante funcionario mileísta les negó que vaya a avanzar en la privatización de la petrolera. “La privatización no está en una agenda prioritaria, lo dejó en claro”, marcó Torres, quien reveló que también se juntó con quien será ministro del Interior, Guillermo Francos.

