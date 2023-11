/ / LLEGÓ A LA ARGENTINA LA VACUNA CONTRA EL DENGUE: CUÁNTO CUESTA Y A PARTIR DE CUÁNDO SE APLICARÁ

TAK-003 ya se comercializa en el país. Protege contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue y, por el momento, está disponible en vacunatorios privados.

Con el nombre de TAK-003, la vacuna demostró protección independientemente de que la persona haya tenido o no contacto previamente con el virus y sin la necesidad de un análisis de sangre confirmatorio. La inoculación se basa en el virus del dengue 2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue. Por eso, se trata de una vacuna tetravalente.

Cabe destacar que, según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue causa a nivel global cada año unas 390 millones de infecciones y alrededor de 20.000 fallecimientos. En este contexto, la TAK-003, también conocida como Qdenga, recibió su primera aprobación en agosto de 2022 en Indonesia y posteriormente en la Unión Europea en diciembre de 2022. Luego, le siguieron el Reino Unido en enero de 2023 y recientemente fue aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA).

Su utilización está contemplada para zonas endémicas y presenta 19 estudios clínicos realizados en diferentes centros de 13 países. Entre otros, avala la seguridad y eficacia de esta vacuna la investigación TIDES, de la que participaron más de 20 mil voluntarios durante cinco años y demostró una reducción del 84% de las hospitalizaciones por dengue y una disminución del 61% los casos de dengue sintomático.

Tras la aprobación a principios de año por parte de la ANMAT, el laboratorio japonés estableció los protocolos de inicio del proceso productivo para el envío de un lote de la misma a nuestro país. Concluido el período, y siguiendo estándares de calidad y trazabilidad, Argentina está en condiciones de recibir ese envío para su posterior comercialización en territorio nacional. De este modo, el territorio nacional se convierte en uno de los primeros en contar con su disponibilidad.

Vacuna contra el dengue: cuánto cuesta y a partir de cuándo se aplicará

La administración de la vacuna -de indicación privada- será por vía subcutánea, preferentemente en la parte superior del brazo, y se trata de una vacuna tetravalente, marca Qdenga, del laboratorio Takeda, apta para inmunizar contra dengue tipo 1, 2, 3 y 4 durante cinco años.

Con presentación de receta médica, su forma de administración es de dos dosis -cada una vale $37.500- que deben ser aplicadas en un intervalo de tres meses. Según el estudio TIDES, puede producir algunas reacciones leves a moderadas, que pueden durar de uno a tres días, como dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general y debilidad. En casos muy infrecuentes se puede presentar fiebre. Todos estos efectos fueron pasajeros y remitieron sin inconvenientes, y están muy relacionados con el mecanismo de acción de la vacuna.

El uso de la vacuna contra el dengue es para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. Por el momento, el Ministerio de Salud de la Nación no emitió comentarios acerca de su incorporación al calendario de vacunación nacional. Cabe mencionar que, por tratarse de una vacuna a virus vivo atenuado, la inoculación está contraindicada en embarazadas y en período de lactancia, y en aquellos individuos inmunosuprimidos.

Actualmente, ya está disponible en vacunatorios privados y próximamente estará en farmacias. Por el momento, solo una obra social cuenta con cobertura, que ofrece a sus afiliados descuentos que rondan el 40%.

Verano 2024 y aumento de casos: cuáles son las estrategias de prevención

Las autoridades buscan frenar el aumento de casos de cara a la temporada de verano. Sin embargo, durante la última reunión -en la cual la ANMAT aprobó la inoculación-, expertos coincidieron en que la mejor estrategia de prevención sigue siendo la participación de la comunidad en relación al control y eliminación de criaderos de mosquitos, así como el fortalecimiento de la comunicación de las medidas de prevención para evitar picaduras de mosquitos y el empleo de métodos de aislamiento vectorial (repelentes, espirales, mosquiteros, entre otros).

Asimismo, consideraron que la mayor carga de enfermedad, que se traduce en sobrecarga del sistema de salud, está vinculada a las formas leves o moderadas que no requieren hospitalización. Por su parte, la tasa de mortalidad y de formas graves es baja, de modo que la incorporación de una vacuna podría pensarse para bajar la carga de enfermedad, y evitar la sobrecarga en el sistema de salud.

En esa misma línea, la OMS, luego de un reporte emitido por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE), afirmó que, debido al cambio climático y a la urbanización, se prevé un aumento de los casos. Por ello, recomienda utilizar la vacuna contra el dengue de Takeda en los lugares con una elevada carga de enfermedad y una alta intensidad de transmisión, a fin de lograr el máximo impacto en la salud pública.

Por último, los expertos acordaron que, en enfermedades transmitidas por vectores, la vacunación no es ni debe ser la única estrategia de prevención, aun cuando pudiera contarse con vacunas eficaces, seguras y económicas. En este sentido, cabe además destacar que el mismo vector Aedes aegypti es capaz de transmitir otros virus como el zika y el chikungunya, enfermedades para las cuales aún no se cuenta con vacunas.

Salta: estiman que la vacuna se comenzará a aplicar antes de fin de año

El Gobierno de Salta estima que aplicará las primeras dosis de la vacuna contra el dengue antes de fin de año, mediante una estrategia de inmunización que comenzará en el norte provincial, en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, se informó.

"Esta temporada va a ser peor que la anterior, pero podemos decir que Salta es la primera provincia argentina que tiene una estrategia pública para vacunar contra el dengue", afirmó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

El funcionario brindó una conferencia de prensa, en la que dio detalles de la decisión adoptada por el Gobierno de Salta, de adquirir 300 mil dosis de la vacuna contra el dengue y anticipó que antes de que finalice el año se comenzará a aplicar.

"Las dosis que compró la provincia tienen que venir de Alemania, mientras tanto ya tenemos diseñada la estrategia para vacunar a la población que vive en los lugares de más alto riesgo", precisó Mangiones.

El ministro ratificó que llegarán 300 mil dosis de la vacuna tetravalente, es decir, que protege contra los cuatro serotipos del virus dengue, para inmunizar a 150 mil personas, ya que el esquema de vacunación consiste en dos dosis, con un intervalo de tres meses entre una y otra.

"Vamos a comenzar vacunando en el norte, donde históricamente se produce la mayor cantidad de casos", dijo el funcionario, quien agregó que "la vacuna va a ayudar, pero no es la solución definitiva, sino parte de la lucha en la que toda la comunidad debe involucrarse, porque tenemos que combatir al mosquito descacharrando todo el año y no sólo en la época de lluvias". En este sentido, consideró que "el dengue no se va a terminar si no hay conciencia social". "Esas vacunas están aprobadas por la Anmat y se cuenta con el marco legal para introducirlas", concluyó Mangione.

