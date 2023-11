/ / "SE VIENE UNA NOCHE NEGRA": LOS GREMIOS EN ALERTA ANTE LAS AMENAZAS DE DESPIDOS MASIVOS Y PRIVATIZACIONES

La CGT lanzó una dura advertencia, ATE se declaró en estado de "alerta y asamblea permanente" en todos los organismos del Estado y la CTA se reúne a analizar un plan de acción. Arrancaron asambleas en Radio Nacional, la TV Pública y Télam. Los aeronáuticos rechazaron la transferencia de AA a los trabajadores y cruzaron a Milei.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente" en todos los organismos estatales, realizará asambleas sectoriales y convocó a un plenario para el lunes “de cara a la organización de una próxima movilización”. Los aeronáuticos definieron de “amenaza” al anuncio que hizo Milei para dejar Aerolíneas Argentinas "en manos de los trabajadores” y advirtieron que sería un “certificado de defunción”. Por otra parte, y tras la embestida contra los medios públicos y el anuncio de una posible privatización, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) realizó una asamblea en Radio Nacional que continuará hoy en la TV Pública y en Télam bajo la consigna “sin medios públicos no hay democracia”. Hoy también se reunirá la mesa nacional de la CTA de los Trabajadores para fijar posición.

La CGT apuntó también a Macri

“Esperamos que evalúen los pasos a seguir y luego tomaremos decisiones", dijo Jorge Sola. "Tenemos la responsabilidad de que entre todos tengamos la paz social necesaria para que todo el mundo pueda realizarse, y eso es responsabilidad principalmente del presidente electo”, recalcó a Radio Nacional. “Con este mensaje pretendo llevar tranquilidad en que no se puede hacer cualquier cosa, no lo puede hacer cualquiera. Ser presidente y tener la lapicera da algunos atributos pero no los da todos”, agregó el vocero cegetista y secretario del gremio del Seguro. A su criterio, el ataque también busca quitar fortaleza en los sindicatos y promover un sistema de libre afiliación al estilo Bolsonaro para "luego llevar adelante reformas laborales" que impacten en la ley de contrato de trabajo o la atención a la salud.

Desde la central obrera también habló el secretario general del Smata, Mario “Paco” Manrique, sobre la amenaza de la privatización de YPF, Aerolíneas, medios públicos y Vaca Muerta: “Obviamente si hay que defenderlo con movilizaciones en la calle lo debemos hacer --dijo-- porque ya pasamos por ese camino. Se quedaron miles y miles de laburantes sin trabajo, no podemos aceptar pasivamente decisiones que pongan en riesgo la estabilidad social”. El dirigente mecánico también advirtió sobre la confrontación que propuso Mauricio Macri en las calles con los sectores más jóvenes que apoyan a Milei. "Macri llama a los jóvenes a enfrentarse con sus pares. Milei dijo que no son tiempos para tibios y eso corre para todos. No es momento de ser tibios para defender los derechos de la sociedad”.

Alerta en ATE

“Lxs trabajadores estatales no podemos ser la variable de ajuste de los gobiernos: somos quienes materializamos las políticas públicas”, publicó en X María Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional tras la declaración del “estado de alerta y asamblea permanente". La conducción ratificó que "defenderá el Estado, los puestos de empleo y las políticas públicas conquistadas". "El actual Gobierno tiene que garantizar antes de irse los aumentos salariales a los que se comprometió para noviembre y diciembre. Y a Milei el gremio le dice que defenderá con toda la fuerza los puestos de trabajo y las políticas públicas conquistadas", dijo su secretario general, Rodolfo Aguiar.

El documento de ATE sostuvo que "no es necesario esperar al 10 de diciembre para saber que la Navidad y el Año Nuevo no serán fiestas, porque el presidente electo ya adelantó el remate de gran parte del patrimonio estatal. Es inimaginable que alguien no visualice un escenario de corto plazo libre de masivos despidos”. Durante el plenario el gremio analizó las áreas estatales y puestos de trabajo amenazados y analizó convocar de forma oportuna a "una jornada nacional de protesta en defensa de las políticas públicas del Estado" con organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Noche negra

En tanto, también respondieron los gremios aeronáuticos a la propuesta de Milei. El secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llanos, sostuvo que el rol de una empresa aeronáutica estatal no sólo reside en ofrecer vuelos comerciales. “La importancia quedó demostrada en pandemia”, dijo sobre el momento en que los cielos internacionales estuvieron cerrados y AA buscó pasajeros varados en otros países, trajo insumos sanitarios y, luego, vacunas. “Y no sólo eso –agregó-: ¿quién llega a una provincia con un traslado del Incucai sino la aerolínea de bandera?” Para Llanos, “lo que viene es una noche negra encabezada por este señor” que fue electo el domingo y “ya habló del desguace” de medios estatales y “despidos masivos” en el sector público.

Por su parte, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, recordó que si el nuevo gobierno intenta tomar una decisión drástica "primero deberá ir al Congreso”, donde no tiene mayoría. No obstante, Biró reconoció que los dichos del mandatario electo inquietaron: “No vamos a dormir tranquilos porque sabemos lo que significa”.

La alarma gremial también se extendió a los medios públicos. Tras la ratificación sobre la voluntad privatizadora, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y SiPreBa convocaron rápidamente a los trabajadores de los principales medios estatales a analizar la situación y a generar un plan de resistencia ante las amenazas de venta y despidos. SiPreBa hizo una asamblea en Radio Nacional: "Nos declaramos en estado de alerta y vamos a enfrentar cualquier agresión que exista, incluso las posibilidades de vaciamiento y despidos", dijo la delegada Micalela Polak. Lo mismo se hará hoy en la TV Pública y mañana jueves en Télam, donde trazarán un plan de acción. En tanto, Fatpren reunirá a su secretariado y dirigentes de todo el país para evaluar el nuevo escenario político y el futuro gobierno.

FUENTE Y FOTOS: Página/12