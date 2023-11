/ / (video) GRAVE: MILITANTE DE LA LIBERTAD AVANZA AMENAZA DE MUERTE A GRABOIS

"No jodas con los milicos. Te lo vengo diciendo hace mucho tiempo. No tenemos nada que perder. Ustedes si. Tienen familia, tienen todo. Ojo Grabois, no rompas los huevos", dijo el militante de LLA al exhortarlo a usar chalecos antibalas.

En el video de Tik Tok, que se viralizó en las demás redes sociales, el militante de LLA expresó de manera contundente su descontento con Grabois, utilizando un tono amenazante. Entre las frases destacadas, Chediek advirtió: "No jodas con los milicos. Te lo vengo diciendo hace mucho tiempo. No tenemos nada que perder. Ustedes sí. Tienen familia, tienen todo. Ojo Grabois, no rompas los huevos."

El militante de La Libertad Avanza Marcos Chediek amenazó a Juan Grabois.



El militante de La Libertad Avanza Marcos Chediek amenazó a Juan Grabois.

El militante de LLA también hizo referencia a la presencia de Grabois en manifestaciones, sugiriendo que el dirigente abandonaría rápidamente la escena por miedo: "Vos vas a rajar como un cagón, pero los demás la van a cagar. Te esperamos en la manifestación. Eso sí, lleva matafuegos y chalecos, porque de este lado, no hay balas de goma. Suerte Grabois."

