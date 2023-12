/ / ARCHIVAN DENUNCIA CONTRA MILEI POR HABER DICHO QUE EL PESO ES UN "EXCREMENTO"

La denuncia fue realizada por la abogada Valeria Carreras por incitación a la violencia económica o un delito financiero. Para el juez Ercolini, fueron "meras expresiones efectuadas públicamente dentro de los parámetros del derecho de libertad de expresión en un contexto político determinado".

De acuerdo a la fiscalía, para Ercolini los dichos de Milei "aparecen como meras expresiones efectuadas públicamente dentro de los parámetros del derecho de libertad de expresión en un contexto político determinado".

La denuncia había sido realizada por la abogada Valeria Carreras por incitación a la violencia económica o un delito financiero, luego de que, además, el entonces candidato sostuviera que "cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar la economía".

LA FRASE DE MILEI SOBRE EL PESO “COMO EXCREMENTO”

A comienzos de octubre, el diputado libertario sugirió en declaraciones radiales no renovar los plazos fijos: "¡Jamás en pesos, jamás en pesos! El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono".

Ante estas afirmaciones, el titular del Palacio de Hacienda le respondió con dureza en una entrevista en Gelatina: "No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas recibió una denuncia contra el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, por presuntos incumplimientos al código de ética profesional debido a sus declaraciones que en las que aseguró que "el peso no vale ni excremento".

En la demanda se plantea que violó al menos tres artículos del reglamento y que los daños causados son "visibles y cuantificables". Por esta falta, podría recibir sanciones que van desde un apercibimiento público hasta la cancelación de la matrícula por el plazo de cinco años.

La denuncia en la entidad que agrupa a los profesionales de las ciencias económicas se suma a las ya formuladas en la Justicia y a los cuestionamientos públicos de asociaciones de bancos y políticos, que acusaron al libertario de promover una corrida cambiaria.

La demanda fue presentada el 18 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y ratificada seis días después. Se encuentra a la espera de una resolución del Tribunal de Ética Profesional que conduce el doctor Julio Rotman.

FUENTE Y FOTOS: Política Argentina