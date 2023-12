/ / EL AJUSTE QUE SE VIENE EN EL GOBIERNO DE MILEI: FRANCOS ADELANTÓ QUE HABRÁ "UN RECORTE GRANDE EN TODAS PARTES"

Francos adelantó cómo será el ajuste en el Estado: "Un recorte grande en todas partes". El futuro ministro del Interior de Javier Milei dio detalles del plan de recorte del gasto público anticipado por La Libertad Avanza. Prometió que hay funciones que desaparecerán y otras que se reformularán. También aseguró que el dólar a 650 pesos le parece un "valor razonable".

Guillermo Francos, designado ministro del Interior por Javier Milei, anticipó este domingo que habrá un "recorte grande" en todas las áreas del Estado una vez que el presidente electo asuma. Uno de los principales armadores políticos del próximo Gobierno dio crédito a las versiones que indican que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia tendrá un recorte del 33% de su personal bajo el gobierno de La Libertad Avanza.

"Algo de esto me dijo (el futuro ministro del área) Mariano Cúneo Libarona", afirmó al ser entrevistado por Luis Majul en LN+. En ese sentido, Francos agregó que "se ha sobrepoblado el área y va a haber un recorte grande (en el Ministerio de Justicia), como en todas partes".

El ex representante de la Argentina ante el BID señaló que "cuando Milei dijo que no hay plata es darle claridad a los argentinos sobre la situación en la que se encuentra el país" y que, por ello, si "el Estado no tiene recursos, se trata de ver dónde pone las prioridades". "Va a estar la plata que hay", resumió.

En ese marco, Francos aclaró que "hoy las prioridades están en la problemática social". Aunque, respecto a las marchas piqueteras, agregó que "hay una pretensión de cumplir la ley" relacionada a la libre circulación.

Por otro lado, el futuro ministro confirmó que el diputado electo Martín Menem será el candidato de Javier Milei para ser presidente de la Cámara baja, y explicó ello se debe a que "lo más razonable era presentar un candidato de La Libertad Avanza tanto en el Senado como en Diputados".

En referencia a los cargos que todavía faltan completar, Francos también reveló que está "muy avanzada" la posibilidad de que Luis Petri, ex candidato a vicepresidente de Patrica Bullrich, sea nombrado como ministro de Defensa, la única cartera del gabinete sin titular designado. También anticipó que el presidente del Banco Central será "una persona que trabaja" con el designado ministro de Economía, Luis Caputo, y que será anunciado por él.

Además, afirmó que "la expresión de Patricia Bullrich y Luis Petri (de apoyo a Milei) y el acompañamiento de Macri han sido determinantes para la elección". Así, buscó bajarle el tono a su declaración de la semana pasada acerca de que "el apoyo de Macri no fue decisivo" para la victoria de Milei y de que de esa forma "no compró acciones" en el futuro gobierno libertario.

En el plano económico y financiero, Francos procuró llevar tranquilidad al afirmar que "no veo motivos para una disparada del dólar. No hay que sobrevalorar las expectativas". Aun asi, aseveró que "650 pesos podría ser un valor razonable" para la divisa norteamericana.

Por último, el futuro ministro del Interior confirmó que la eliminación de las PASO "es uno de los temas que está en análisis para incorporar a la ley" ómnibus que Milei enviará al Congreso tras asumir el próximo domingo.

FUENTE Y FOTOS: El Destape